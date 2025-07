Paulinho confirma que vai perder o restante da temporada por cirurgia: 'Fui ao meu limite'

Paulinho vai se afastar dos gramados e não voltará a jogar pelo Palmeiras nesta temporada. A informação foi confirmada pelo próprio atacante, neste sábado, por meio das redes sociais. Após a eliminação no Mundial de Clubes da Fifa e semanas atuando no sacrifício, como ele mesmo revelou, o jogador passará por uma nova cirurgia na perna direita.

"Hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada", compartilhou Paulinho.

"Não foi uma decisão fácil. Fui no meu limite! Quem me conhece sabe o quanto amo estar em campo, competindo, superando limites e dando meu máximo. Mas meu corpo pediu atenção, e agora preciso me cuidar da forma certa", acrescentou.

A estimativa inicial de recuperação para a nova cirurgia é de três a quatro meses, o que, em teoria, permitiria um retorno nos últimos jogos do ano. Nos bastidores, porém, a avaliação é de que a cautela deve prevalecer.

O atacante sofreu uma fissura óssea na perna direita no ano passado, quando ainda defendia o Atlético Mineiro, e jogou por meses antes de passar por cirurgia em dezembro. Depois de quatro meses de recuperação, ele fez sua estreia pelo Palmeiras em abril deste ano.

O atleta diz estar diz estar confiante na recuperação. "Vou focar 100%, com a cabeça no lugar e fé de que vou voltar mais forte. O caminho vai ser longo, mas necessário", afirmou. Desde que chegou ao Palmeiras, ele disputou 16 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Agora, a ausência forçada abre espaço para mudanças na equipe.