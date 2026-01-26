Patriots e Seahawks vencem finais de conferência e farão o Super Bowl LX Estadão Conteúdo 26.01.26 10h28 O New England Patriots e o Seattle Seahawks voltam a decidir o Super Bowl LX depois de 11 anos. Em um duelo bastante equilibrado, o New England Patriots derrotou o Denver Broncos de virada, por 10 a 7, neste domingo, em Denver, em jogo válido pela final da conferência da AFC. Já o Seattle Seahawks venceu o Los Angeles Rams por 31 a 27 também na noite deste domingo e conquistou a Conferência Nacional da NFL. Em um embate marcado pelo frio intenso e pela neve, os Patriots mostraram maior frieza nos momentos decisivos do encontro. A equipe de Foxborough garantiu a vantagem graças a um field goal do kicker Andres Borregales ainda no terceiro quarto para assegurar o triunfo. Esta será a apenas a terceira participação da história da franquia desde a despedida do histórico quarterback Tom Brady. Na outra partida, o Seahawks teve um jogo equilibrado com o Los Angeles Rams e a partida foi definida no final. Cooper Kupp (ex-Los Angeles Rams) anotou um dos touchdowns para a sua equipe e acabou sendo decisivo para garantir a vitória da franquia de Seattle Este duelo entre Patriots e Seahawks será uma reedição da decisão de 2015. O duelo acontecerá no Levi's Stadium, em Santa Clara, casa do San Francisco 49ers. O evento está marcado para o dia 8 de fevereiro, um domingo, às 20h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave NFL Patriots Seahawks Super Bowl COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43