Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Patriots e Seahawks vencem finais de conferência e farão o Super Bowl LX

Estadão Conteúdo

O New England Patriots e o Seattle Seahawks voltam a decidir o Super Bowl LX depois de 11 anos. Em um duelo bastante equilibrado, o New England Patriots derrotou o Denver Broncos de virada, por 10 a 7, neste domingo, em Denver, em jogo válido pela final da conferência da AFC. Já o Seattle Seahawks venceu o Los Angeles Rams por 31 a 27 também na noite deste domingo e conquistou a Conferência Nacional da NFL.

Em um embate marcado pelo frio intenso e pela neve, os Patriots mostraram maior frieza nos momentos decisivos do encontro. A equipe de Foxborough garantiu a vantagem graças a um field goal do kicker Andres Borregales ainda no terceiro quarto para assegurar o triunfo.

Esta será a apenas a terceira participação da história da franquia desde a despedida do histórico quarterback Tom Brady.

Na outra partida, o Seahawks teve um jogo equilibrado com o Los Angeles Rams e a partida foi definida no final. Cooper Kupp (ex-Los Angeles Rams) anotou um dos touchdowns para a sua equipe e acabou sendo decisivo para garantir a vitória da franquia de Seattle

Este duelo entre Patriots e Seahawks será uma reedição da decisão de 2015. O duelo acontecerá no Levi's Stadium, em Santa Clara, casa do San Francisco 49ers. O evento está marcado para o dia 8 de fevereiro, um domingo, às 20h30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

NFL

Patriots

Seahawks

Super Bowl
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços

Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180

26.01.26 16h48

FUTEBOL

Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro

Leão Azul já treina com a bola oficial da competição

26.01.26 15h52

FUTEBOL

Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz

Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina

26.01.26 14h06

mais esportes

Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém

Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade

26.01.26 11h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É DO LEÃO

Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz

Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado

26.01.26 21h49

DEU LEÃO

Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão

Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo

24.01.26 18h13

Futebol

Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo

Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos

26.01.26 18h13

FUTEBOL

Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação'

Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios

25.01.26 18h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda