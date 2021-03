Partida entre Castanhal e Itupiranga sofre alteração no horário

A partida entre Castanhal e Itupiranga, pela segunda rodada do Parazão 2021, sofreu alteração no horário de início. O pedido foi feito pelo clube mandante, no caso o Castanhal. A informação foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol.

O jogo estava marcado para às 16h, agora será realizado às 10h da sexta-feira (5), no estádio do Modelão, em Castanhal.