Saiba como será o formato do Campeonato Paraense 2021

O Campeonato Paraense começa neste domingo (28) com um formato diferente de anos anteriores. Em 2021, a competição conta com 12 times, sendo dois que subiram da Segundinha e 10 remanescentes do ano passado, já que ninguém caiu em 2020. Os clubes foram divididos em três grupos de quatro. Os cabeças de chaves são Paysandu, Remo e Castanhal, seguindo a classificação do estadual de 2020. Os demais integrantes dos grupos A, B e C foram definidos através de sorteio, onde a ordem de sorteio seguiu a classificação do último campeonato. Assim, o grupo A ficou com Paysandu, Bragantino, Itupiranga e Gavião Kyikatejê. O grupo B tem Remo, Tapajós, Tuna e Carajás. E o grupo C tem Castanhal, Paragominas, Águia e Independente.

Na primeira fase, os clubes de uma chave enfrentam os das outras duas. Nessa fase, cada clube irá fazer quatro jogos como visitante e quatro jogos como mandante, somando oito jogos para cada clube ao final da última rodada da primeira fase. Ou seja, a primeira fase é com jogos únicos, sem ida e volta. Por causa do formato de disputa, vai ter apenas um Re-Pa na fase classificatória.

Os dois melhores clubes de cada grupo e os dois melhores entre os terceiros dos grupos passam para as quartas de final da competição, composta por oito times.

Os rebaixados para a Segunda Divisão serão os dois times com o pior desempenho na primeira fase do Campeonato Paraense.

Nas quartas de final, os oitos clubes vão se organizar da seguinte forma: os três melhores clubes de cada grupo ocuparão a 1ª, 2ª e 3ª posição, os três segundos colocados de cada grupo irão ocupar a 4ª, 5ª e 6ª posição e a 7ª e 8ª posição irão ser ocupadas pelos dois melhores entre os terceiros dos grupos. As posições serão de acordo com o índice técnico entre eles.

A partir das quartas de final, os jogos serão de ida e volta, com o mando de jogo da segunda parta sendo do time com o melhor índice técnico.

As semifinais, a disputa de terceiro colocado e a final também serão com jogos de ida e volta.