Parreira apresenta piora e volta a respirar por aparelhos, diz boletim Parreira segue em acompanhamento intensivo após um quadro de inflamação pulmonar Estadão Conteúdo 03.07.26 18h27 Parreira fez recentemente uma tratamento contra um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, com diagnóstico em janeiro de 2024 (Reprodução/Instagram) O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou piora no quadro de saúde. Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira, ele voltou a respirar por aparelhos e está em estado grave. Internado desde 16 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio, Parreira segue em acompanhamento intensivo após um quadro de inflamação pulmonar. "O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise. No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo", informou o hospital. Na terça-feira, ele tinha apresentado uma melhora e já respirava sem auxílio de aparelhos, mas seguia na UTI, após ser submetido a um procedimento cirúrgico para conter um sangramento. O ex-treinador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 como técnico e integrante da comissão técnica no tricampeonato de 1970, vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital. Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após período de remissão em 2025, o tratamento oncológico precisou ser retomado com o retorno da doença. Ao longo da carreira, além dos títulos com a seleção brasileira, o treinador também dirigiu equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Parreira boletim médico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12 ATUALIZAÇÃO Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial 03.07.26 11h20 Futebol Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C 02.07.26 19h07