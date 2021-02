Paris Saint-Germain e Neymar acertam renovação de contrato por mais quatro anos, diz site

Na tarde desta terça-feira, 02, Neymar e PSG acertaram a renovação de contrato por mais quatro anos. O contrato do jogador com o clube francês iria até junho de 2022, mas, agora, será estendido até 2026. A informação é do site da ESPN

Neste domingo, em entrevista à TV francesa, Neymar já havia revelado a vontade de permanecer no time da capital francesa. Ainda segundo o site, Leonador, diretor esportivo do PSG, que melhorou a relação com Neymar e o pai, foi fundamental para o acerto entre as partes.

O PSG espera renovar o contrato de Mbappé, cujo contrato expira em 18 meses. No entanto, o jovem francês ainda não tomou uma decisão.

Desde que chegou à capital francesa, Neymar soma três títulos da Ligue 1, duas Copas da França, duas Copas da Liga e duas edições da Superocopa.