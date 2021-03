Presidente do Paragominas explica público em partida e dispara: 'Paysandu queria fazer graça'

Depois do vídeo que mostrou a presença de público na Arena Verde, no jogo Paragominas x Paysandu, o presidente do PFC explicou o caso. À equipe de esportes de O Liberal, o presidente, Paulo Toscano, contou que eram profissionais responsáveis pela limpeza da Arena Verde.

"Já foi tudo resolvido ontem. Porque foi o seguinte: tinha um pessoal da reforma do estádio, pessoal da limpeza. Choveu muito e eles não saíram, ficaram em um cantinho [das arquibancadas]. O Paysandu queria fazer graça na cidade, queriam entrar em campo de qualquer jeito e a gente cortou. Por isso fizeram isso [a gravação]", disparou.

Sobre temer possíveis punições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Paulo Toscano disse que já houve uma conversa com dirigentes da entidade:

"Já foi contornado, o pessoal da FPF veio e conversou. Inclusive, quem estava na bilheteria foi um delegado da FPF, não teve isso não [de liberar a presença de torcedores]. Era um pessoal da limpeza", finalizou.

A reportagem ainda aguarda um posicionamento da FPF.