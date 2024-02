Parazão 2024: FPF define escalação de arbitragem para partida entre Paysandu e Cametá; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira (15), a escala da arbitragem para as partidas da 6ª rodada do Campeonato Paraense 2024, que rolam neste final de semana. Um destaque é o árbitro definido para a partida entre Paysandu e Cametá, Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, que já se envolveu em uma polêmica apitando o Parazão em 2021.

Além da partida entre Papão e Cametá, também foram definidas as equipes de arbitragem para as partidas entre Bragantino e Santa Rosa, Tapajós e Castanhal, e Tuna Luso e Canaã. O Clube do Remo não aparece na lista, pois só joga no dia 28 de fevereiro.

VEJA MAIS

Polêmica

O árbitro da FPF, Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, será o responsável por apitar o jogo entre Paysandu e Cametá. Ele já se envolveu em polêmicas apitando o Parazão, em 2021, em uma partida entre Águia de Marabá e Clube do Remo.

Na ocasião, Joelson Cardoso fez “chover” cartões na partida, com 15 amarelos e um vermelho ao longo do jogo. Um segundo cartão vermelho, após o apito final, foi o que chamou mais atenção. O árbitro puniu o atacante Romarinho, que na época jogava no Águia de Marabá, por tê-lo criticado em uma entrevista pós-jogo.

“Deixar só um recado para a Federação Paraense rever isso aí, que só está mandando árbitro bandido para apitar nosso jogo. Fico muito insatisfeito por isso”, disse o jogador.

O árbitro então deu o cartão vermelho para o jogador, e justificou a atitude na súmula do jogo. “Por ofender a minha honra e integridade moral, durante sua entrevista para a emissora de televisão TV Cultura”, escreveu.

Confira a escalação da arbitragem para a 6ª rodada:

Bragantino x Santa Rosa (18/02)

Árbitro: Fernando Antônio Mendes De Salles Nascimento Filho (CBF)

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes (CBF) e Arthur Beltrão Rosas Bentes

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras De Almeida (CBF)

Cametá x Paysandu (18/02)

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes (CBF) e Emanoel Ferreira Do Amaral Junior

Quarto árbitro: Siloé Meireles Paes

Tapajós x Castanhal (18/02)

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo (CBF)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves (CBF) e Brenda Jeovana Rodrigues Dos Santos (CBF)

Quarto árbitro: Manoel Wenderson Magalhães Farias

Tuna Luso x Canaã (18/02)

Árbitro: Marco José Soares De Almeida

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso (CBF) e Leory Rodrigues Pereira

Quarto árbitro: Geovanni Melo De Oliveira