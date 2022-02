Parazão: Apesar do adiamento de jogo do Paysandu, duas partidas agitam a rodada de sábado

Apesar da partida do Paysandu contra o Independente ter sido adiada, mais dois jogos agitam o sábado (5), pelo Campeonato Paraense. Às 9h30, o Tapajós recebe o Castanhal, no Estádio do Souza. às 15h30, é a vez do Caeté encarar o Águia de Marabá, no Diogão.

Tapajós x Castanhal

Com um ponto em duas rodadas, o Tapajós volta a mandar uma partida no estádio da Tuna. A equipe vem de um empate contra o Independente, no mesmo local, por 1 a 1, em jogo adiado da primeira rodada. Enquanto Castanhal, com quatro pontos em dois jogos vem de um 0 a 0 com o Amazônia e luta pela liderança do grupo C.

Caeté x Águia

Após ser goleado na estreia, o Caeté se recuperou na rodada passada ao vencer o Tapajós por 1 a 0. A equipe ainda está na lanterna do grupo C, mas tem aqui uma chance de dar um salto na tabela. Por outro lado, o Águia tem decepcionado. Após o investimento feito, a equipe soma apenas um ponto até o momento e busca a primeira vitória.