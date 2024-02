No Ninho do Japiim, Castanhal quer vencer a primeira no Parazão diante do Caeté

Nesta quinta-feira (8), Castanhal recebe o Caeté em duelo da 4ª rodada do Campeonato Paraense. A partida está marcada para 15h30, no Complexo Esportivo do Japiim, e coloca frente a frente o 11º e 6º colocado da classificação geral.

VEJA MAIS

O Castanhal, do técnico Wilton Bezerra, ainda não sabe o que é vitória na competição. O Japiim completa 100 anos e na atual edição tem apenas 2 pontos conquistados em 4 rodadas disputadas, com 2 empates e 2 derrotas. Na última rodada, o Castanhal vencia a Tuna Luso até os 52 minutos do segundo tempo, mas levou o empate em gol de pênalti, do atacante Chula. Só a vitória pode tirar os aurinegros da zona de rebaixamento da classificação geral.

No lado dos visitantes, o Caeté vem de empate no “Clássico da Farinha” por 1 a 1. O time caeteuara abriu o placar no primeiro tempo e sofreu o empate na segunda etapa, no gol do artilheiro Gileard. Além disso, no início da semana, o clube recebeu uma denúncia do rival Bragantino por supostamente colocar o técnico Artur Oliveira em campo de forma irregular. A vitória pode colocar o time de Artur Oliveira em ótima posição para se classificar para a próxima fase do Parazão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense 2024 - 4ª rodada

Castanhal x Caeté

Data: 08/02/2024

Local: Complexo Esportivo do Japiim

Horário: 15h30

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistente 1: Márcio Gleidson Correia Dias

Assistente 2: Augusto Klemerson Mendes Diniz

Castanhal: Xandão; Rodrigo, Diego, Matheus Félix, Otávio; Carlos Alberto, Paulinho, Felipe Gedoz; Leleu, Daniel, João Vitor. Técnico: Wilton Bezerra.

Caeté: Lucas; Gerson, Ronny Taperaçu, Roger, Maranhão; George Pitbull, Popó, Cloves, Ícaro; Pet, Fidelis. Técnico: Artur Oliveira.