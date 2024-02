Parazão 2024: Águia vence a primeira ao bater o São Francisco e se afasta da zona de rebaixamento

O Águia de Marabá venceu o São Francisco na manhã desta quinta-feira (8), em partida adiada da 4ª rodada do Campeonato Paraense. Essa foi a primeira vitória do Azulão na competição, que se afasta da zona de rebaixamento e entra na área de classificação para as quartas de final do estadual. O confronto terminou 1 a 0 no Souza, em Belém.

A partida foi disputada no Estádio Francisco Vasques, da Tuna, em Belém, por ser o local em que o São Francisco exerce o mando de campo na competição, já que o Colosso do Tapajós, em Santarém, está em reforma. O único gol da partida desta quinta-feira foi marcado aos 25 minutos da etapa inicial, após uma falha do goleiro Gustavo Chaves.

A bola foi alçada na área, o camisa 1 do Leão Mocorongo rebateu para o meio da área e o zagueiro Davi Cruz apareceu para sozinho no rebote, para empurrar para dentro do gol (assista no vídeo abaixo, a partir dos 29min).

Apesar da vitória, o Azulão deixou a partida com uma má notícia: o zagueiro Betão sentiu um desconforto muscular no aquecimento e foi poupado do jogo. Ele passará por exames para atestar se há uma lesão e qual a gravidade.

Classificação

Com o resultado, o Águia chegou aos 6 pontos e fica temporariamente na 6ª colocação, enquanto não ocorrem os demais jogos da rodada. Já o São Francisco se mantém com 4 pontos e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada. Canaã e Castanhal, que estão no Z2, enfrentem respectivamente Santa Rosa e Caeté, caso vençam, ultrapassam a equipe santarena.

Próximos compromissos

Agora, as duas equipes terão quase dez dias de intervalo até as próximas partidas pelo Parazão. O Águia vai receber o Caeté no dia 16 de fevereiro, uma sexta-feira, no Zinho de Oliveira, em Marabá. A partida está agendada para começar às 20h. Já o São Francisco encara o Remo, dia 17, no Baenão, a partir das 16h.