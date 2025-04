FPF anuncia data e local da final da Copa Grão-Pará; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF), anunciou na manhã desta quarta-feira (9), o dia e o local da final da Copa Grão-Pará. A partida entre Tuna Luso e Águia de Marabá ocorrerá no sábado (12), às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém.

A Copa Grão-Pará reúne os times eliminados na fase final do Campeonato Paraense e oferece uma vaga na Copa do Brasil de 2026 ao campeão. O Águia de Marabá e a Tuna Luso foram eliminadas por Paysandu e Remo, respectivamente, nas semifinais do Parazão.

VEJA MAIS

A Águia Guerreira se classificou após vencer o Castanhal por 2 a 1 no Estádio do Souza, em Belém. Já o Azulão avançou nos pênaltis, após empatar por 2 a 2 com o Bragantino no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A disputa na marca da cal terminou com vitória do Azulão por 4 a 2, garantindo sua presença na final da competição.

Em 2024, a Tuna Luso e São Francisco foram os finalistas do torneio, em jogo também realizado no Estádio Mangueirão. A Águia Guerreira venceu por 2 a 1 e assegurou a vaga na Copa do Brasil de 2025.

Campeonato Brasileiro Série D

A Tuna e o Águia estão na Série D do Campeonato Brasileiro, inicialmente marcada para começar nos dias 12 e 13 de abril, foi adiada para os dias 19 e 20 de abril. A decisão, tomada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi bem recebida pelos dois clubes, que veem o adiamento como uma oportunidade de se preparar melhor para o torneio.

O treinador da Tuna, Ignácio Neto, afirmou que é muito importante para o elenco ter esse tempo para se recuperar a forma física e mental. “Para nós é importante esse tempo maior, porque estamos em plena decisão e precisamos do nosso elenco descansado", afirmou

O presidente do Águia, Sebastião Ferreira, o Ferreirinha, deu uma visão parecida com a do treinador tunante. "Para nós a mudança foi excepcional, porque vamos aproveitar e fazer o jogo da final da Copa Grão-Pará neste fim de semana", completou.