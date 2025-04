Zagueiro da Tuna anuncia aposentadoria e busca fechar carreira com bicampeonato da Copa Grão-Pará

O zagueiro Marlon, da Tuna Luso, anunciou que esta será sua última temporada como jogador profissional. A declaração foi feita no domingo (6), durante uma entrevista concedida à Rádio Liberal +, logo após a vitória da Tuna Luso por 2 a 1 contra o Castanhal, na semifinal da Copa Grão-Pará.

"Minha última temporada, eu já estou decidido. A cabeça pensa e o corpo não está mais obedecendo, então a gente tem que ser consciente disso. Minha família já está ciente e o pessoal da Tuna também. Então, estou procurando aproveitar ao máximo cada momento desta temporada", disse Marlon.

VEJA MAIS

O jogador de 39 anos continuou falando sobre a classificação da Tuna, destacando as dificuldades enfrentadas pela equipe na partida contra o Castanhal. Ele mencionou o desgaste acumulado após o confronto contra o Remo na semifinal do Parazão, realizado na última quarta-feira (2).

"Hoje fomos verdadeiros guerreiros. Viemos de um jogo extremamente desgastante contra o Remo. Mesmo assim, a equipe jogou com todo o empenho contra o Castanhal e saímos vitoriosos. Agora, é hora de descansar e nos preparar adequadamente para a final", explicou.



Ao finalizar a entrevista, Marlon destacou a importância de encerrar sua carreira como bicampeão da Copa Grão-Pará. O defensor, que iniciou sua carreira profissional na Águia Guerreira, enfatizou o significado de poder pendurar as chuteiras após garantir mais um título, o que também assegura a classificação para a Copa do Brasil 2025 e a Série D pelo segundo ano consecutivo, caso o time não consiga subir de divisão nesta temporada.

"Um atleta que rodou tanto, voltar para o seu clube de origem é gratificante. Eu digo a todos que a Tuna me colocou no cenário do futebol e sou muito grato por isso. Sou um homem abençoado e, mesmo que muitos duvidassem do meu futebol, consegui retribuir. Temos que fechar a carreira com chave de ouro. Vamos brigar por essa Copa Grão-Pará e pensar no acesso à Série C, quando formos disputar a Série D este ano", concluiu Marlon.

Carreira

O jogador iniciou sua carreira profissional no Pinheirense, mas foi apresentado ao futebol nacional pela Tuna Luso em 2007. Após essa passagem, ele teve trajetórias em vários clubes, incluindo Remo, Castanhal, Vasco da Gama, Paysandu, Criciúma, Mirassol, Águia de Marabá e Independente de Tucuruí.