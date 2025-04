Goleiro Axel brilha, Águia vence Bragantino nos pênaltis e está na final da Copa Grão-Pará

O Águia de Marabá está na final da Copa Grão-Pará. Em mais um duelo dramático contra o Bragantino, o time marabaense levou a melhor nos pênaltis e garantiu a vaga na decisão da competição. No tempo normal, empate em 2 a 2 na tarde deste domingo (6), no estádio Zinho de Oliveira. Nas cobranças, o Águia foi mais eficiente e fechou em 4 a 2, carimbando o passaporte para a final contra a Tuna Luso, que venceu o Castanhal pela manhã.

Foi o segundo confronto seguido entre as equipes em menos de dez dias — e o roteiro se repetiu. Na semana passada, pelas quartas de final do Parazão, empate sem gols no tempo regulamentar e vitória do Águia por 5 a 3 nas penalidades.

Dessa vez, a rede balançou antes dos tiros diretos. As duas equipes partiram para cima e construíram um placar movimentado, com direito a emoção até os minutos finais. Mas, de novo, a igualdade levou a decisão para os pênaltis. E mais uma vez, o Águia mostrou sangue frio nas cobranças.

Agora, a equipe de Marabá se prepara para enfrentar a Tuna Luso na grande final da Copa Grão-Pará. A data e o local da decisão ainda serão confirmados pela organização do torneio.