Em jogo eletrizante, Tuna vence Castanhal e se garante na final da Copa Grão-Pará

A manhã deste domingo (6) foi de reviravolta no Estádio do Souza, em Belém. Com direito a virada nos minutos finais, a Tuna Luso garantiu sua vaga na decisão da Copa Grão-Pará de 2025 ao vencer o Castanhal por 2 a 1.

A partida começou equilibrada, mas foi o Japiim quem saiu na frente. Ainda no primeiro tempo, Paulo Rangel converteu uma cobrança de pênalti e colocou os visitantes em vantagem.

Na volta do intervalo, a Águia Guerreira passou a pressionar em busca do empate. A insistência surtiu efeito quando Edgo, atento após rebote dentro da área, empurrou para as redes e deixou tudo igual.

O jogo caminhava para a reta final quando, aos 40 minutos do segundo tempo, uma bola alçada na área encontrou novamente Edgo. Livre de marcação, ele usou o peito para garantir o segundo gol da Tuna e selar a classificação à grande final.

Agora, o time cruzmaltino aguarda o desfecho do confronto entre Águia de Marabá e Bragantino-PA, que duelam ainda neste domingo, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira. O título da Copa Grão-Pará garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2026.