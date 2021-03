Em jogo com expulsão, Tapajós e Águia ficam no empate pelo Parazão 2021

Em um campo bastante castigado, Tapajós e Águia empataram em 1 a 1 no Estádio Mamazão, na manhã deste domingo (7). Dé abriu o placar para o Azulão, mas Paulo Curuá empatou para o Boto. Os marabaenses chegaram aos quatro pontos e o os santarenos conquistaram seu primeiro ponto.

Gols

Aos 10 minutos do segundo tempo, o centroavante Dé recebeu um lançamento de Balão, matou no peito e bateu firme no canto do goleiro Jader. Porém, a alegria durou 15 minutos. Em cobrança de falta, Paulo Curuá colocou no lado esquerdo do goleiro e empatou.

Expulsão

A reação do Boto sofreu um baque quando aos 30, o lateral Bacuriteia foi expulso, após chegar atrasado em um carrinho. Placar final 1 a 1.