Em festa de encerramento do Parazão, presidente da FPF destaca sucesso do campeonato Ricardo Gluck Paul também ressaltou o êxito da Copa Grão-Pará, realizada pela terceira vez. O festejo ocorre na noite dessa segunda-feira, 9 de março, com premiação aos destaques da temporada Igor Wilson e Lívia Ximenes 09.03.26 21h17 Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF, em entrevista durante festa de encerramento do Parazão 2026 (Igor Wilson / O Liberal) Nessa segunda-feira (9), a Federação Paraense de Futebol (FPF) celebra o encerramento do Campeonato Paraense 2026. Em entrevista, o presidente Ricardo Gluck Paul destacou o êxito do Parazão nessa temporada e o sucesso da Copa Grão-Pará, realizada pela terceira vez. Durante a festa, a FPF também premia os melhores jogadores do campeonato. O Parazão terminou, pela primeira vez em sete edições, sem paralisações. A conquista é fruto de uma “camada extra de proteção que deu certo”, segundo o presidente da FPF. “Esse ano a gente montou uma força tarefa de fazer com que a própria federação tomasse a rédea e fizesse o triste papel — eu digo triste, porque é de denunciar os clubes e nas suas irregularidades, que não é o papel da federação”, afirmou Ricardo. Na temporada de 2025, o Campeonato Paraense foi suspenso devido à escalação irregular de jogadores no Capitão Poço e Tuna Luso, punidos com perda de 18 e 7 pontos, respectivamente. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ocorreu após os times utilizarem atletas com menos de 20 anos sem contrato profissional, o que viola as regras do Parazão. Em decisão judicial, as equipes tiveram as punições revertidas em multas e o campeonato finalizou apenas em maio. Além do campeonato estadual, a Federação Paraense de Futebol promove a Supercopa Grão-Pará e a Copa Grão-Pará. Nesse ano, na terceira edição da Copa Grão Pará, o Capitão Poço levou o título. Para o presidente da FPF, a disputa cumpriu a missão de levar taças inéditas aos clubes. "A Copa Grão Pará, esse ano, foi um sucesso. A gente viu, por exemplo, mobilizando muito, principalmente a cidade de Castanhal, onde ocorreu o final. Eu, particularmente, entendo que esse ano foi um ano de consolidação e, na verdade, foi o que nos deixou mais feliz", apontou Ricardo. 