Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Em festa de encerramento do Parazão, presidente da FPF destaca sucesso do campeonato

Ricardo Gluck Paul também ressaltou o êxito da Copa Grão-Pará, realizada pela terceira vez. O festejo ocorre na noite dessa segunda-feira, 9 de março, com premiação aos destaques da temporada

Igor Wilson e Lívia Ximenes
fonte

Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF, em entrevista durante festa de encerramento do Parazão 2026 (Igor Wilson / O Liberal)

Nessa segunda-feira (9), a Federação Paraense de Futebol (FPF) celebra o encerramento do Campeonato Paraense 2026. Em entrevista, o presidente Ricardo Gluck Paul destacou o êxito do Parazão nessa temporada e o sucesso da Copa Grão-Pará, realizada pela terceira vez. Durante a festa, a FPF também premia os melhores jogadores do campeonato.

VEJA MAIS

image Após título do Paysandu, Edílson rebate favoritismo no rival e afirma: 'Em campo são 11 contra 11'
O lateral-direito do Papão não deixou passar a oportunidade e 'cutucou'

image Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos'
Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube

image Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão
Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico

O Parazão terminou, pela primeira vez em sete edições, sem paralisações. A conquista é fruto de uma “camada extra de proteção que deu certo”, segundo o presidente da FPF. “Esse ano a gente montou uma força tarefa de fazer com que a própria federação tomasse a rédea e fizesse o triste papel — eu digo triste, porque é de denunciar os clubes e nas suas irregularidades, que não é o papel da federação”, afirmou Ricardo.

Na temporada de 2025, o Campeonato Paraense foi suspenso devido à escalação irregular de jogadores no Capitão Poço e Tuna Luso, punidos com perda de 18 e 7 pontos, respectivamente. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ocorreu após os times utilizarem atletas com menos de 20 anos sem contrato profissional, o que viola as regras do Parazão. Em decisão judicial, as equipes tiveram as punições revertidas em multas e o campeonato finalizou apenas em maio.

Além do campeonato estadual, a Federação Paraense de Futebol promove a Supercopa Grão-Pará e a Copa Grão-Pará. Nesse ano, na terceira edição da Copa Grão Pará, o Capitão Poço levou o título. Para o presidente da FPF, a disputa cumpriu a missão de levar taças inéditas aos clubes.

“A Copa Grão Pará, esse ano, foi um sucesso. A gente viu, por exemplo, mobilizando muito, principalmente a cidade de Castanhal, onde ocorreu o final. Eu, particularmente, entendo que esse ano foi um ano de consolidação e, na verdade, foi o que nos deixou mais feliz”, apontou Ricardo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

parazão 2026

encerramento campeonato paraense 2026

campeonato paraense 2026

federação paraense de futebol
Parazão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PARAZÃO

Futebol

Após título do Paysandu, Edílson rebate favoritismo no rival e afirma: 'Em campo são 11 contra 11'

O lateral-direito do Papão não deixou passar a oportunidade e 'cutucou'

09.03.26 17h15

FUTEBOL

Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos'

Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube

09.03.26 14h41

futebol

Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão

Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico

09.03.26 13h49

FUTEBOL

Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico

Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário

09.03.26 12h32

MAIS LIDAS EM PARAZÃO

1

confusão

Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão

Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão

2

FUTEBOL

Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos'

Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube

3

lamentável

FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave'

Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga

4

FUTEBOL

Remo faz promoção nos ingressos para jogo contra o Fluminense pela Série A; veja valores

Diretoria do Remo decidiu baixar o preço dos ingressos, após a perda do título paraense para o Paysandu

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda