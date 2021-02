Em edição especial, Último Lance detalha o início do Parazão 2021

O Último Lance terá uma edição especial abordou o Campeonato Paraense 2021, que começa no próximo domingo (28). A equipe de esportes da Redação Integrada de OLiberal.com vai trazer todas as informações do novo formato da competição, grupos e confrontos. O Último Lance reunirá vídeos exclusivos dos técnicos dos clubes participantes.

O Último Lance especial Parazão começa às 18h, nas plataformas digitas de OLiberal.com