Com o mesmo time da vitória na ida, Tuna está escalada para a final com o Paysandu

A Tuna Luso também está escalada para o jogo que pode dar o título paraense à Águia Guerreira. Sem mudanças em relação ao jogo de ida. A equipe vai a campo com: Gabriel Bubniack; Léo Rosa, Dedé, Renan e Alexandre Pinho; Arthur, Kauê e Lukinha; Neto, Fabinho e Paulo Rangel. Técnico: Robson Melo.

A partida começa às 17h, direto do Estádio da Curuzu. Acompanhe o pré e pós-jogo, além da narração do jogo no Facebook e YouTube de OLiberal.com.