Paralimpíada: Daniel Dias se classifica para final dos 100 m classe S5

A noite de hoje (25) marcou a classificação de quatro brasileiros em finais da natação da Paralimpíada de Tóquio (Japão). Daniel Dias, Joana Neves, Talison Glock e Matheus Souza avançaram para as decisões de suas respectivas provas na noite desta quarta-feira (25).

Daniel Dias e Joana Neves disputaram os 100 metros (m) livre na classe S5. Glock está na final dos 200 m medley, classe S6. Já Souza disputou os 400 m livre, classe S11.

Daniel Dias, que já conquistou sua primeira medalha em Tóquio, ficou com o segundo melhor tempo da semifinal masculina. O multicampeão administrou a prova sem grandes complicações, confirmando seu favoritismo na sua bateria, e se classificou para a final com o tempo de 1min13s02.

Já Joana fez 1min27s36, o suficiente para garantir a última vaga das eliminatórias. Glock completou sua prova com o tempo de 2min49s49 e conseguiu o quinto melhor tempo das eliminatórias. Por fim, Souza fez o tempo de 4min52s38, também com o quinto melhor tempo. As finais serão disputadas a partir das 5h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26).