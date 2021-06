Paraguai x Brasil: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Paraguai, pela oitava rodada do torneio classificatório para o Mundial. Com 100% de aproveitamento, a Seleção Brasileira tentará manter a boa fase dentro de campo diante de uma grave crise institucional fora das quatro linhas. O jogo acontecerá no Defensores del Chaco, em Assunção, na capital paraguaia, às 21h30 (de Brasília).

O técnico Eduardo Berizzo, do Paraguai, elogiou a Seleção Brasileira antes da partida e disse que o time de Tite tentará ter o controle da partida. Para o treinador, seu time precisará não perder a bola com facilidade para ter alguma chance.

"O Brasil é uma equipe que quer ter o controle da bola, e quando perde tem uma pressão instantânea muito rápida. Temos que ajustar nosso sistema defensivo, ajustar nossas relações de marca, um a um, depois de recuperar a bola. Acho que os passes seguintes são fundamentais, não perder aquela bola que te impulsiona para a frente vai ser um aspecto muito marcante do jogo", disse Berizzo.

O técnico Tite não confirmou a escalação, mas a tendência que a Seleção tenha mudanças em relação ao time que venceu o Equador. O comandante brasileiro afirmou que tem um grupo com atletas de alto nível e que cada jogo tem uma estratégia.

"Temos um grupo de atletas do mais alto nível. A utilização de um ou outro vai depender das estratégias, do momento de cada um, do histórico dentro da Seleção... Isso acaba gerando muita possibilidade de uso, sempre no mais alto nível", disse Tite.

FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil​Eliminatórias Sul-Americanas - 8ª rodada

Data e horário: 08/06/2021, às 21h30 (de Brasília)

​Local: Estádio Defendoroes del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Patrício Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Onde assistir: Globo, SporTV e tempo real do LANCE!

PROVÁVEIS TIMES

PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)

Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena e Omar Alderete; Richard Sánchez, Mathías Villasanti e Ángel Lucena; Óscar Romero, Ángel Romero e Miguel Almirón.

BRASIL (Técnico: Tite)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.