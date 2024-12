Paraense Naizi Cantanhede em ação no The King Of Fighters 12 na França

A atleta paraense, natural da cidade de Castanhal (PA), Naizi Cantanhede "Malvada", é uma das maiores promessas do MMA feminino brasileiro e atual campeã do evento Mr. Cage Championship de Samir Nadaf. Naizi está confirmada para a próxima edição do evento de MMA francês KOF (The King Of Fighters) na sua edição nº 12, que acontecerá no dia 14 de dezembro, na arena Le Cube, na cidade de Troyes, na França.

Com o cartel profissional no MMA de oito vitórias em nove lutas, Naizi, que vem de vitória contra a atleta Sabrina de Oliveira no SFT Combat 50, estará no KOF para enfrentar a atleta francesa invicta Delphine Benouaich. A luta será na categoria até 52 kg e valerá pelo cinturão da categoria peso-palha.

Nildo Katchau tem grande recepção em sua cidade natal

No último dia 23 de novembro, o SFT – uma das maiores organizações de artes marciais do Brasil – conheceu um novo campeão duplo. Na luta principal do SFT 53, Nildo Katchau, até então campeão peso-mosca de MMA, derrotou Fernando Ben 10 por nocaute no primeiro round e faturou também o cinturão dos galos. Com o resultado histórico, Nildo Katchau se juntou ao seleto hall de campeões em duas categorias do SFT, ao lado de Carlos Prates, Cleber Sousa, Irwing King Kong e Jean Matsumoto. Além disso, foi recebido com festa em sua cidade natal: Igarapé-Miri, no Pará.

“Durante a semana toda o pessoal me mandou mensagens, meus familiares, amigos, e uma recepção calorosa dessa, maravilhosa, eu só tenho que agradecer. Se espalhou pelo Brasil nas redes sociais e meu sentimento é de gratidão. Somos um povo acolhedor, e eles me ajudaram a conquistar esse objetivo, ser campeão duplo do SFT e trazer dois cinturões para a cidade”, disse o paraense.

Islam Makhachev defende cinturão dos leves contra Arman Tsarukyan no UFC 311

Dana White confirmou que Islam Makhachev e Arman Tsarukyan se enfrentam pelo cinturão dos leves (até 70,3 kg) na luta principal do UFC 311, primeiro evento numerado de 2025, marcado para o dia 18 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A disputa entre Makhachev e Tsarukyan se trata de uma revanche. Os dois se enfrentaram pela primeira vez em abril de 2019, na estreia do armênio na organização. Na ocasião, o atual campeão saiu vencedor na decisão unânime dos juízes.

Patrício Pitbull admite estar perto de pedir liberação de contrato com Bellator

O futuro de Patrício Pitbull no grupo PFL/Bellator está em questão. Sem uma luta marcada e insatisfeito com sua situação na organização, o lutador brasileiro declarou publicamente o desejo de ser liberado de seu contrato com a promotora de MMA. "Os caras do PFL parecem meio perdidos. Parece que o Bellator é um pouco grande para eles e eles não sabem como agir corretamente", disse o atleta, que também afirmou ter sido prometido duelos contra Chihiro Suzuki, no Rizin, e Aaron Pico. Nenhum dos combates se tornou realidade.

“Ficamos apenas com promessas. Perdemos o ritmo e parte da carreira à espera de algo que nunca acontece. É ruim para mim como campeão. Preciso me manter ativo. Sabemos que também não estou ficando mais jovem. Então falei com meus gestores e como meu contrato não é tão longo, está perto do fim, vamos pedir para sair. Eu preciso trabalhar”, concluiu o lutador.

UFC remarca Amanda Ribas vs Mackenzie Dern

O planejamento do confronto entre Amanda Ribas e Mackenzie Dern sofreu uma alteração. Originalmente, a revanche entre as brasileiras iria compor o UFC Tampa, evento programado para acontecer no dia 14 de dezembro, mas, por razões desconhecidas, foi retirado do card. Agora, as atletas vão medir forças novamente na luta principal do primeiro show da organização na temporada de 2025, marcado para o dia 11 de janeiro, em Las Vegas (EUA).