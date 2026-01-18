Parádesporto abre 144 vagas para jovens com deficiência em Belém

O Programa Parádesporto está com inscrições abertas para novos participantes até a próxima sexta-feira (30). A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), é voltada a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com deficiência física ou intelectual, residentes em Belém e na Região Metropolitana.

Ao todo, estão sendo ofertadas 144 vagas presenciais, distribuídas em nove modalidades esportivas. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Tuna Luso Brasileira, na avenida Almirante Barroso, n.º 4.110, bairro do Souza, em Belém. O clube é parceiro do programa e também será o local das atividades. Os treinos estão previstos para começar no dia 31 de janeiro.

O Parádesporto atende pessoas com deficiência física, intelectual e visual, além de paratletas com paralisia cerebral, amputação, nanismo e usuários de cadeira de rodas. As modalidades oferecidas incluem atletismo, natação, bocha, tênis de mesa, futebol PC (paralisia cerebral), voleibol sentado, parabadminton, petra e rugby em cadeira de rodas, entre outras práticas paralímpicas.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: atletismo (20), natação (15), bocha (20), tênis de mesa (15), futebol PC (20), voleibol sentado (20), parabadminton (16), petra (10) e rugby em cadeira de rodas (8).

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar cópias do RG e do CPF do responsável e do paratleta, laudo médico, atestado médico que libere o aluno para a prática esportiva, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Após o preenchimento das vagas, os professores do programa realizarão uma avaliação das habilidades dos alunos para definir a modalidade mais adequada.

As aulas do núcleo de alto rendimento ocorrem das 8h às 12h e das 14h às 18h, aos sábados. Já a escolinha funciona das 8h às 12h, também aos sábados. No mês de fevereiro, entre os dias 15 e 20, as atividades passam a ocorrer às terças, quintas e sábados, no período das 8h às 12h.

Serviço

Programa Parádesporto – Inscrições abertas

Local: Sede da Tuna Luso Brasileira

Endereço: Avenida Almirante Barroso, nº 4.110, bairro do Souza – Belém

Horário: das 8h às 12h