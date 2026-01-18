Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Parádesporto abre 144 vagas para jovens com deficiência em Belém

Inscrições seguem até sexta-feira (30) para nove modalidades esportivas oferecidas na sede da Tuna Luso Brasileira

O Liberal
fonte

Programa oferece inclusão e cidadania através do esporte (Divulgação)

O Programa Parádesporto está com inscrições abertas para novos participantes até a próxima sexta-feira (30). A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), é voltada a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com deficiência física ou intelectual, residentes em Belém e na Região Metropolitana.

Ao todo, estão sendo ofertadas 144 vagas presenciais, distribuídas em nove modalidades esportivas. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Tuna Luso Brasileira, na avenida Almirante Barroso, n.º 4.110, bairro do Souza, em Belém. O clube é parceiro do programa e também será o local das atividades. Os treinos estão previstos para começar no dia 31 de janeiro.

O Parádesporto atende pessoas com deficiência física, intelectual e visual, além de paratletas com paralisia cerebral, amputação, nanismo e usuários de cadeira de rodas. As modalidades oferecidas incluem atletismo, natação, bocha, tênis de mesa, futebol PC (paralisia cerebral), voleibol sentado, parabadminton, petra e rugby em cadeira de rodas, entre outras práticas paralímpicas.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: atletismo (20), natação (15), bocha (20), tênis de mesa (15), futebol PC (20), voleibol sentado (20), parabadminton (16), petra (10) e rugby em cadeira de rodas (8).

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar cópias do RG e do CPF do responsável e do paratleta, laudo médico, atestado médico que libere o aluno para a prática esportiva, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Após o preenchimento das vagas, os professores do programa realizarão uma avaliação das habilidades dos alunos para definir a modalidade mais adequada.

As aulas do núcleo de alto rendimento ocorrem das 8h às 12h e das 14h às 18h, aos sábados. Já a escolinha funciona das 8h às 12h, também aos sábados. No mês de fevereiro, entre os dias 15 e 20, as atividades passam a ocorrer às terças, quintas e sábados, no período das 8h às 12h.

VEJA MAIS

 

Serviço

Programa Parádesporto – Inscrições abertas
Local: Sede da Tuna Luso Brasileira
Endereço: Avenida Almirante Barroso, nº 4.110, bairro do Souza – Belém
Horário: das 8h às 12h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá

18.01.26 7h30

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

Futebol

Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense

16.01.26 15h48

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C

Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

18.01.26 8h00

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

FUTEBOL

Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá

18.01.26 7h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

18.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda