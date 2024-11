Para jogo contra o Uruguai, Seleção Brasileira terá pelo menos uma mudança no time

Após o empate amargo com a Venezuela na última quinta-feira (14), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira se prepara para o último jogo do ano. O duelo será contra o Uruguai, em Salvador, na próxima terça-feira (19). Para a partida, o técnico Dorival Jr. tem feito alguns testes; no entanto, parece que o time terá apenas uma modificação: o retorno do lateral Danilo para o lugar de Vanderson, que está suspenso por cartão amarelo.

Com isso, a formação deve ser a mesma que entrou em campo contra a Venezuela, com a mudança na lateral. A expectativa é que Vinícius Júnior e Raphinha sigam como titulares.

O time ficaria assim: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (Martinelli), Gerson e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus e Vinícius Júnior.

No treino do último domingo (17), Dorival testou os jogadores, dividindo-os em grupos. Enquanto um grupo trabalhou a saída de bola, outros ficaram focados no ataque, como os atacantes Luiz Henrique (que fez um treino mais centralizado), Igor Jesus (mais aberto) e Savinho (pela direita).

As mudanças visam evitar que ocorra algo parecido com o que aconteceu contra a seleção venezuelana, em que o Brasil deixou a vitória escapar por detalhes.

Atualmente, a Seleção Brasileira está com 17 pontos e ocupa o quarto lugar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. A Argentina segue isolada na liderança, com 22 pontos, enquanto o Uruguai está em segundo, com 19, e a Colômbia, em terceiro, também com 19 pontos.

Brasil e Uruguai se enfrentam na próxima terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.