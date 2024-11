Alex Telles e Dodô são convocados por Dorival Jr para substituir desfalques na Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (15) as convocações dos laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, para o confronto da Seleção Brasileira contra o Uruguai. O jogo, marcado para a próxima terça-feira, será o último compromisso da equipe em 2024.

Telles e Dodô substituem Vanderson, que está suspenso, e Guilherme Arana, afastado devido a uma lesão no tornozelo direito. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que ambos os atletas se apresentarão à delegação ainda hoje, em Salvador, onde o grupo desembarcou na manhã desta sexta-feira.

O elenco brasileiro chegou à capital baiana poucas horas após o empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira. O resultado deixou a equipe sob pressão para encerrar o ano com uma vitória diante do Uruguai.

Atualmente, o Brasil está em terceiro lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 17 pontos,mas pode perder uma posição para o próprio Uruguai, caso a Celeste Olímpica vença a Colômbia, em casa, em partida válida pela 11ª rodada.