Paquetá pode jogar Supercopa entre Flamengo x Corinthians? Veja os planos do clube para o meia Estadão Conteúdo 30.01.26 12h58 O Flamengo ainda não sabe se poderá contar com Lucas Paquetá na decisão da Supercopa Rei contra o Corinthians, marcado para domingo, 1º, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Isso porque o jogador de 28 anos ainda não assinou contrato com o clube carioca. O jogador tem até às 18h desta sexta-feira, 30, para aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição para o confronto. Em seu primeiro dia no retorno ao Ninho do Urubu, Paquetá realizou treino separadamente do restante do elenco. Ele ainda aguarda o fim dos trâmites burocráticos da rescisão com o West Ham, da Inglaterra. Caso seja regularizado a tempo de enfrentar o Corinthians, o jogador terá apenas uma sessão de treinos com o técnico Filipe Luís, na manhã de sábado, antes de embarcar com a delegação para capital federal. Apesar do tempo curto para regularizar Paquetá, o Flamengo ainda tem a expectativa de contar com o jogador no domingo. Caso semelhante aconteceu no ano passado, quando a diretoria assinou com Danilo às vésperas do jogo com o Botafogo pela Supercopa Rei, em Belém, e o experiente defensor estreou na vitória por 3 a 1 sobre o rival. Paquetá desembarcou no Brasil na manhã desta quinta-feira e foi recebido por dezenas de rubro-negros que compareceram ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) para demonstrar apoio. "Felicidade enorme estar de volta. Sonhei muito com esse momento. Tudo o que eu quero é desfrutar essa alegria de finalmente estar em casa. Quero ser feliz, dar alegria à Nação e dar o meu melhor", afirmou o jogador em entrevista à Flamengo TV. O meia da seleção brasileira vai assinar um contrato de cinco ano com o Flamengo, que adquiriu o jogador por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual). Trata-se da contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual). Paquetá chega ao Flamengo para ser um importante opção para o setor de meio-campo, ao lado de Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta. "É um jogador gigantesco. Uma contratação incrível. Repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está num momento interno espetacular. O Paquetá vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. É um jogador determinante. Estão todos na expectativa de que ele possa estar o mais rápido possível treinando", afirmou Filipe Luís, na quarta, após o revés para o São Paulo pelo Brasileirão. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Paquetá retorna ao clube carioca depois de oito ano atuando no futebol europeu. Antes do West Ham, o meia também passou por Milan e Lyon. Admirado por Pep Guardiola, ele esteve perto de transferir-se para o Manchester City antes de enfrentar problemas por suposta manipulação de cartões amarelos. O jogador foi absolvido de todas as acusações pela Federação Inglesa (FA) em julho do ano passado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa Flamengo Corinthians Paquetá 