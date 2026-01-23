Paquetá fica fora do próximo jogo do West Ham no Inglês, mas clube rejeita oferta do Flamengo

O imbróglio envolvendo a volta de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro parece estar longe de uma definição. Alvo do Flamengo, o jogador sequer foi relacionado para defender o West Ham no jogo deste sábado contra o Sunderland, pela Premier League. No entanto, o clube inglês recebeu uma proposta oficial da equipe carioca, mas recusou a oferta e quer mais dinheiro para liberar o atleta.

Em busca de um acerto para contar com o jogador o mais rápido possível, o atual campeão brasileiro e da Libertadores oficializou uma pedida de 35 milhões de euros (algo em torno de 217,5 milhões). Além desse montante, foi incluído ainda mais 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) pelo cumprimento de metas.

O clube inglês, no entanto, já deixou claro que, para dispensar um de seus principais nomes, não abre negociações por menos de 45 milhões de euros. Em uma transação em que os próprios dirigentes rubro-negros consideram "trabalhosa", o Flamengo não pretende dispor desse valor, mas admite uma mudança nos termos da oferta.

Personagem importante nesse enredo, o técnico Nuno Espírito Santos disse que Paquetá é fundamental para a equipe nesse momento. No entanto, apesar de reconhecer a importância do atleta, ele optou por não relacionar Paquetá para o jogo deste sábado. "Ele não estará no elenco para esta partida. Todos conhecem minha opinião sobre ele, mas temos de lidar com a situação e tentar encontrar logo uma situação", afirmou.

Em situação delicada no Campeonato Inglês, o West Ham luta para fugir do rebaixamento e ocupa a 18ª posição com 17 pontos e tem cinco a menos que o Nottingham Forest (17º), primeiro time fora da zona do descenso.

O interesse de Paquetá em retornar ao Flamengo vem sendo levado em conta pela diretoria carioca. Outro problema nesse imbróglio é quanto à liberação do atleta. Enquanto o rubro-negro quer o atleta de imediato, o West Ham pretende liberá-lo só em maio, ao fim da temporada.