Paquetá chega ao Rio e já fala em estreia pelo Flamengo: 'Quero jogar e estar com essa camisa' Estadão Conteúdo 29.01.26 12h33 O principal reforço do Flamengo para a temporada 2026, enfim, chegou em sua casa. Em meio a um clima de festa (cerca de 400 torcedores foram recebê-lo), o jogador de 28 anos desembarcou no Rio nesta quinta-feira sob grande expectativa da torcida rubro-negra e deu entrevista no aeroporto. "Felicidade enorme estar de volta. Sonhei muito com esse momento. Tudo o que eu quero é desfrutar essa alegria de finalmente estar em casa. Quero ser feliz, dar alegria à Nação e dar o meu melhor", afirmou o jogador em entrevista à Flamengo TV. Questionado sobre quando poderá estar em campo, ele foi direto ao ponto. "Eu sou muito ansioso. Não posso mentir. Quero muito jogar logo e estar com essa camisa em campo. Quero me divertir, ser feliz. Dar alegria à Nação é o que eu mais quero." Solícito e com uma camisa regata de uma organizada do clube, Paquetá literalmente foi para a galera. O meio-campista atendeu os torcedores presentes, tirou selfies e vibrou bastante em meios aos funcionários do clube que faziam a sua segurança. O Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá nesta quarta-feira. O clube rubro-negro subiu a proposta para 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões, e fará o pagamento parcelado até 2028. Trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual). Revelado nas categorias de base do clube, ele vai assinar um contrato de cinco anos e chega ao Flamengo para ser um importante opção para o setor de meio-campo ao lado de Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Após a derrota para o São Paulo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no MorumBis, em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís comentou sobre a chegada do atleta. "É um jogador gigantesco. Uma contratação incrível. Repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está num momento interno espetacular. O Paquetá vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. É um jogador determinante. Estão todos na expectativa de que ele possa estar o mais rápido possível treinando", afirmou o treinador flamenguista.