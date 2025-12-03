Capa Jornal Amazônia
Paquetá ainda sofre os efeitos da investigação ligada a apostas, diz técnico do West Ham

O jogador canhoto deixou a sua equipe com um a menos aos 38 minutos da etapa final na última partida dos Hammers

Redação O Liberal com informações da AE

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, sofre os efeitos de uma investigação sobre suposto envolvimento com apostas. Essa situação teria justificado sua expulsão em campo, segundo o técnico português Nuno Espírito Santo, na derrota para o Liverpool pela Premier League.

No lance que resultou no cartão vermelho, o jogador, revelado pelo Flamengo, levou o primeiro amarelo por reclamação após a marcação de uma falta. Irritado, ele prosseguiu protestando com o árbitro da partida e recebeu a segunda advertência, deixando a equipe com um a menos.

Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, comentou sobre o estado emocional do atleta. "Ele não está bem e está sofrendo. Está desapontado e triste. Acho que isso (a investigação) ainda o afeta", afirmou o técnico.

Técnico defende Paquetá e cita "problemas"

O técnico completou, mencionando que "Às vezes, as pessoas não têm noção de todos os problemas que os jogadores de futebol enfrentam". Paquetá recebeu os dois cartões amarelos em um intervalo de 60 segundos.

Chateado pela expulsão, Paquetá pediu desculpas aos companheiros de equipe. O jogador canhoto deixou o campo aos 38 minutos da etapa final, prejudicando o West Ham.

Nuno Espírito Santo confirmou o pedido de desculpas. "O Lucas se desculpou tanto comigo como também com os companheiros. Ele é consciente de seu erro", relatou o treinador.

Desabafo nas redes sociais

O técnico ainda acrescentou: "mas nós, como clube, protegemos os nossos (jogadores) e tentamos resolver isso de forma interna". Nas redes sociais, Paquetá manifestou seu descontentamento com a arbitragem do duelo.

O jogador cobrou a falta de um suporte psicológico por parte da FA (Associação de Futebol da Inglaterra). "É ridículo ter minha vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação", publicou.

Ele ainda complementou: "Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive de suportar". Paquetá vai cumprir suspensão no jogo desta quinta-feira contra o Manchester United pela expulsão.

