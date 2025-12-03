Paquetá ainda sofre os efeitos da investigação ligada a apostas, diz técnico do West Ham O jogador canhoto deixou a sua equipe com um a menos aos 38 minutos da etapa final na última partida dos Hammers Redação O Liberal com informações da AE 03.12.25 9h53 Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, sofre os efeitos de uma investigação sobre suposto envolvimento com apostas. Essa situação teria justificado sua expulsão em campo, segundo o técnico português Nuno Espírito Santo, na derrota para o Liverpool pela Premier League. No lance que resultou no cartão vermelho, o jogador, revelado pelo Flamengo, levou o primeiro amarelo por reclamação após a marcação de uma falta. Irritado, ele prosseguiu protestando com o árbitro da partida e recebeu a segunda advertência, deixando a equipe com um a menos. Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, comentou sobre o estado emocional do atleta. "Ele não está bem e está sofrendo. Está desapontado e triste. Acho que isso (a investigação) ainda o afeta", afirmou o técnico. Técnico defende Paquetá e cita "problemas" O técnico completou, mencionando que "Às vezes, as pessoas não têm noção de todos os problemas que os jogadores de futebol enfrentam". Paquetá recebeu os dois cartões amarelos em um intervalo de 60 segundos. Chateado pela expulsão, Paquetá pediu desculpas aos companheiros de equipe. O jogador canhoto deixou o campo aos 38 minutos da etapa final, prejudicando o West Ham. Nuno Espírito Santo confirmou o pedido de desculpas. "O Lucas se desculpou tanto comigo como também com os companheiros. Ele é consciente de seu erro", relatou o treinador. Desabafo nas redes sociais O técnico ainda acrescentou: "mas nós, como clube, protegemos os nossos (jogadores) e tentamos resolver isso de forma interna". Nas redes sociais, Paquetá manifestou seu descontentamento com a arbitragem do duelo. O jogador cobrou a falta de um suporte psicológico por parte da FA (Associação de Futebol da Inglaterra). "É ridículo ter minha vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação", publicou. Ele ainda complementou: "Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive de suportar". Paquetá vai cumprir suspensão no jogo desta quinta-feira contra o Manchester United pela expulsão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paquetá West Ham investigação apostas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04