Papa Leão XIV encontra Sinner, tenista nº 1 do mundo, e recebe convite para jogar

Fã de tênis, o papa Leão XIV recebeu a visita do número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, nesta quarta-feira, no Vaticano. Em encontro marcado pelo bom humor, o melhor do mundo na atualidade deu raquetes de presente ao novo pontífice e o convidou para jogar. "Aqui nós vamos quebrar alguma coisa, melhor não!", brincou Leão XIV.

Sinner está em seu país nesta semana para a disputa do Masters 1000 de Roma, disputado no Foro Itálico, a poucos quilômetros da casa do novo papa. O italiano, que vem dominando o circuito desde a temporada passada, está voltando às competições após sofrer suspensão de três meses por doping.

O encontro entre o melhor tenista da atualidade e o papa, que já se declarou um "tenista amador", foi marcado pelo bom humor mesmo antes de começar. No início da semana, ele disse que aceitaria jogar uma partida beneficente quando questionado por um jornalista. Mas fez uma ressalva, em tom bem humorado: "mas não podemos convidar o Sinner".

O comentário fazia referência ao sobrenome do tenista italiano. Sinner, em inglês, significa "pecador". Quando perguntado sobre a brincadeira, o atleta não escondeu o constrangimento. "Por que você tem que me colocar em uma situação difícil?", brincou o italiano. "Obviamente, ouvi dizer que ele jogava tênis quando era criança. Acho que é bom para nós, jogadores de tênis, ter um papa que gosta desse esporte que praticamos."

Nesta quarta, o novo papa recebeu Sinner e sua família na Cidade do Vaticano. O tenista de 23 anos presenteou o líder religioso com duas raquetes e, com uma bolinha na mão, sugeriu um jogo com o papa, que descartou a proposta e disse que levaria as raquetes para jogar em Wimbledon, em referência ao tradicional Grand Slam britânico.

O encontro também contou com a presença do presidente da Federação Italiana de Tênis, Alberto Binaghi. Ele exibiu ao papa a taça da Copa Davis, conquistada pela equipe italiana na temporada passada. Juntos, fizeram fotos e vídeos diante do grande troféu.

Sinner é um dos primeiros famosos a encontrar o novo papa, possivelmente o primeiro atleta de alto rendimento. O então cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, se tornou o primeiro papa americano ao ser eleito no conclave, na quinta-feira passada.