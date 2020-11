Papa Francisco lamenta morte de Maradona nas redes sociais

O Papa Francisco se manifestou sobre a morte de Diego Maradona, nesta quarta-feira, através da assessoria de comunicação do Vaticano. O religioso destacou que estava em orações pelo ex-jogador desde que tomou conhecimento das condições de saúde de Maradona.

- O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé informa que o Papa Francisco "foi informado da morte de Diego Maradona, relembra com afeto as ocasiões de encontro desses anos e o recorda na #oração, como fez nos dias passados desde que tomou conhecimento de suas condições de saúde - disse a nota.

O Papa, que também é argentino, é torcedor do San Lorenzo e fã de futebol. Maradona visitou o Vaticano em mais de uma ocasião e em uma delas presenteou o pontífice com uma camisa 10 da Argentina autografada e saiu do encontro dizendo ser fã número 1 do Papa.

- É um papa muito bom, fantástico. Vai fazer coisas muito boas pelos jovens. Hoje sou torcedor de Francisco. O fã número 1 de Francisco sou eu - disse.

Diego Maradona morreu nesta quarta-feira após uma parada cardíaca aos 60 anos, em sua casa em Tigre. Ele já havia preocupado os fãs no começo do mês, quando foi internado com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro, e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro.