Palmeirense Flaco López é convocado pela 1ª vez na Argentina e pode jogar com o ídolo Messi Estadão Conteúdo 18.08.25 12h38 O técnico Lionel Scaloni divulgou nesta segunda-feira uma pré-lista de 31 convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas com o capitão Messi e algumas novidades, casos do centroavante do Palmeiras, Flaco López, chamado pela primeira vez. Aos 24 anos, López jamais escondeu sua idolatria por Messi, e vibrou quando o Palmeiras enfrentou o astro argentino no Mundial dos Estados Unidos, no duelo com o Inter Miami. Agora, pode ser companheiro do camisa 10, realizando "um sonho." Para que a parceria se concretize, contudo, o palmeirense terá de figurar na lista final para os duelos com a Venezuela, dia 4 de setembro, no Monumental de Nuñez, casa do River Plate, e diante do Equador, dia 9, em Guayaquil. Foram sete atacantes chamados e ele tem concorrentes de peso no setor, casos de Julian Álvarez, Lautaro Martínez e Angel Correa. Como a Argentina já garantiu a vaga à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México antecipadamente, Scaloni pode observar novos jogadores nas rodadas finais, e Flaco López vive essa expectativa. Alan Varela, Echeverri, Soler, Carboni e o jovem Mastantuono são outras novidades da relação, que não conta com o experiente campeão do mundo, o volante Enzo Fernández, suspenso, assim como os atacantes Garnacho e Dybala (foram chamados na convocação de março). Flaco López tem 47 gols em 84 partidas disputadas pelo Palmeiras e voltou a ser titular do time, formando dupla de centroavantes com Vitor roque, contratação milionária que começou a jogar bem justamente ao lado do argentino. Como a Argentina não apenas já garantiu a vaga, como conquistou o título das Eliminatórias ao somar 35 pontos em 16 jogos, 10 a mais que o vice-líder Equador, Scaloni deve observar novas peças na seleção nacional, o que dá esperanças de Flaco López fazer sua estreia defendendo seu país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias sul-americanas Argetnina Flaco López Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 Futebol Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar 18.08.25 10h57 A volta dos que não foram Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada 18.08.25 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 18.08.25 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 A volta dos que não foram Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada 18.08.25 10h48