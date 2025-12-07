Palmeiras vira no Castelão e rebaixa o Ceará para a Serie B do Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 07.12.25 18h38 O Palmeiras encerrou com vitória a temporada. Sem mais ambições no ano, o vice-campeão nacional derrotou o Ceará por 3 a 1 no Castelão e rebaixou à segunda divisão o time cearense, que não havia ficado uma rodada sequer na zona de rebaixamento até levar a virada e terminar rebaixado. Repleto de garotos e reservas, o Palmeiras definiu o triunfo com gols de Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López, este que foi um dos poucos titulares em campo. Nomes importantes como Gómez, Andreas Pereira e Vitor Roque tiveram férias antecipadas e nem viajaram a Fortaleza. Segundo colocado, com 76 pontos, três atrás do líder Flamengo, o Palmeiras fecha o ano com a impressão de que poderia mais pelo investimento no elenco e pelos recursos que têm à disposição Abel Ferreira. Além do Brasileirão, a equipe paulista foi vice do Estadual e da Libertadores. O Ceará desce à segunda divisão nacional pela terceira vez em sua história. Não foi capaz de ficar mais que um ano na elite do futebol brasileiro, já que tinha conseguido o acesso no ano passado. Em 2025, fez um campeonato oscilante e baixou seu desempenho no momento decisivo, a reta final. Definhou ao não vencer nenhum das últimas cinco partidas do campeonato e fará companhia na Série B ao rival Fortaleza e a Sport e Juventude. Com 43 pontos, a equipe treinada por Léo Condé finalizou a competição em 17º, o primeiro dentro do Z5. Pedro Raul fez no início da partida o gol que deixou esperançosa a torcida do Ceará. Mais de 50 mil celebraram muito no Castelão. Parecia o indicativo de que seria uma tarde feliz em Fortaleza. Não foi. Leves e despreocupados, os visitantes buscaram o empate depois de muito errar no ataque. Facundo Torres pôs o pé na forma e acertou potente sem pulo para concluir lançamento de Bruno Fuchs. No segundo tempo, os cearenses deram espaços tiveram mais volume, mas, com uma inócua posse de bola, não incomodaram. Deram espaços que não podiam, e o Palmeiras aproveitou. Aos 15, Sosa se redimiu de uma cavadinha risível que errou no primeiro tempo e fez o gol da virada, de falta, valendo-se do morro no gramado que atrapalhou o goleiro Bruno. Aos 19, contra-ataque bem armado terminou com gol de Flaco. Em quatro minutos, o Palmeiras definiu o resultado e rebaixou o combalido Ceará, que foi, sem forças, ao ataque. Não arrumou nada. Para piorar, Inter e Vitória venceram, se livraram da queda e jogaram a equipe cearense para o grupo dos rebaixados. FICHA TÉCNICA CEARÁ 1 X 3 PALMEIRAS CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, William Machado, Matheus Bahia; Diego (Fernando Sobral), Zanocelo, Lucas Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Lourenço), Pedro Raul e Fernandinho (Vina). Técnico: Léo Condé. PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Fuchs, Benedetti e Jefté; Aníbal Moreno (Erick Belé), Larson (Allan) e Maurício (Luis Pacheco); Sosa, Facundo Torres (Luighi) e Flaco López (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira. GOLS: Pedro Raul, aos 11, e Facundo, aos 16 do 1ºT. Sosa, aos 15, e Flaco, aos 19 do 2ºT. ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (RJ). CARTÕES AMARELOS: Fernandinho, Luís Pacheco. PÚBLIC E RENDA: Não divulgados. LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza (CE). 