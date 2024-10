Palmeiras vence o Brasileiro Sub-20 e se torna o maior campeão do campeonato; veja a lista

O Palmeiras conquistou, nesta segunda-feira (30), o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo. Com a vitória, o Verdão alcançou o inédito tricampeonato, tornando-se o maior campeão da história do torneio desde que passou a ser organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2015.

Com essa conquista, o Palmeiras agora soma três títulos no Brasileirão Sub-20, vencendo as edições de 2018, 2022 e 2024. O clube supera equipes tradicionais como Flamengo, Internacional e Cruzeiro, que possuem menos conquistas no torneio. Além disso, o time alviverde foi vice-campeão em duas ocasiões.

O torneio, que foi criado em 2006 e inicialmente organizado pela Federação Gaúcha de Futebol, passou a ser de responsabilidade da CBF a partir de 2015.

Confira a lista dos campeões do Campeonato Brasileiro Sub-20

Palmeiras: três títulos (2018, 2022, 2024). Vice em duas ocasiões. Flamengo: dois títulos (2019, 2023). Terceiro lugar três vezes e quarto lugar duas vezes. Internacional: um título (2021). Terceiro lugar uma vez. Fluminense: um título (2015). Quarto lugar uma vez. Atlético-MG: um título (2020). Quarto lugar uma vez. Botafogo: um título (2016). Cruzeiro: um título (2017).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)