Palmeiras vence Ituano sem sustos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

O Palmeiras confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Ituano por 3 a 1, neste sábado, na Arena Barueri.

Desde os primeiros minutos, os garotos do time alviverde mostraram uma postura agressiva, com mais posse de bola e presença ofensiva. A superioridade se transformou em gol logo aos 9 minutos. Após cobrança de falta, a defesa do Ituano afastou mal e a bola sobrou para o lateral Luis Sabóia, que acertou um belo chute da meia-lua para abrir o placar.

O conjunto de Itu tentou reagir com algumas investidas ofensivas, mas encontrou dificuldades diante da sólida marcação palmeirense. Aos 24 minutos, o Palmeiras quase ampliou. Novamente Sabóia apareceu bem no apoio e cruzou na medida para Victor Gabriel, que cabeceou por cima do gol.

Pouco depois, aos 26, um lance polêmico gerou reclamações do time alviverde, quando Sorriso caiu na área após carrinho do zagueiro Eduardo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A pressão seguiu intensa e, aos 34 minutos, a defesa do Ituano errou na saída de bola, Victor Gabriel aproveitou e marcou o segundo gol ao finalizar com categoria na saída do goleiro Gabriel Marques.

Na etapa final, o Palmeiras manteve o ritmo forte e continuou criando chances. Aos 12 minutos, Juan Gabriel quase fez um golaço ao aplicar um lençol em Eduardo dentro da área e finalizar para grande defesa de Gabriel Marques. O Ituano teve sua melhor oportunidade aos 19, quando Matheus Rocha subiu bem após cobrança de escanteio e acertou o travessão do goleiro Aranha.

O time palestrino voltou a balançar as redes aos 27 minutos, com Sorriso, após falha defensiva, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 39 minutos, porém, saiu o terceiro em bela jogada trabalhada: Edu Conceição serviu Juliano, que apareceu cara a cara com o goleiro e finalizou com frieza para sacramentar a classificação alviverde. Nos acréscimos, Matheus Rocha aproveitou falha da defesa e marcou o gol de honra do Ituano.

Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor do confronto entre Internacional e Ibrachina, que se enfrentam neste sábado, às 14h30, para conhecer seu adversário nas quartas de final da Copinha.