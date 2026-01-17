Palmeiras vence Ituano sem sustos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores Desde os primeiros minutos, os garotos do time alviverde mostraram uma postura agressiva, com mais posse de bola e presença ofensiva Estadão Conteúdo 17.01.26 12h28 O Palmeiras confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Ituano por 3 a 1, neste sábado, na Arena Barueri. Desde os primeiros minutos, os garotos do time alviverde mostraram uma postura agressiva, com mais posse de bola e presença ofensiva. A superioridade se transformou em gol logo aos 9 minutos. Após cobrança de falta, a defesa do Ituano afastou mal e a bola sobrou para o lateral Luis Sabóia, que acertou um belo chute da meia-lua para abrir o placar. O conjunto de Itu tentou reagir com algumas investidas ofensivas, mas encontrou dificuldades diante da sólida marcação palmeirense. Aos 24 minutos, o Palmeiras quase ampliou. Novamente Sabóia apareceu bem no apoio e cruzou na medida para Victor Gabriel, que cabeceou por cima do gol. Pouco depois, aos 26, um lance polêmico gerou reclamações do time alviverde, quando Sorriso caiu na área após carrinho do zagueiro Eduardo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A pressão seguiu intensa e, aos 34 minutos, a defesa do Ituano errou na saída de bola, Victor Gabriel aproveitou e marcou o segundo gol ao finalizar com categoria na saída do goleiro Gabriel Marques. Na etapa final, o Palmeiras manteve o ritmo forte e continuou criando chances. Aos 12 minutos, Juan Gabriel quase fez um golaço ao aplicar um lençol em Eduardo dentro da área e finalizar para grande defesa de Gabriel Marques. O Ituano teve sua melhor oportunidade aos 19, quando Matheus Rocha subiu bem após cobrança de escanteio e acertou o travessão do goleiro Aranha. O time palestrino voltou a balançar as redes aos 27 minutos, com Sorriso, após falha defensiva, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 39 minutos, porém, saiu o terceiro em bela jogada trabalhada: Edu Conceição serviu Juliano, que apareceu cara a cara com o goleiro e finalizou com frieza para sacramentar a classificação alviverde. Nos acréscimos, Matheus Rocha aproveitou falha da defesa e marcou o gol de honra do Ituano. Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor do confronto entre Internacional e Ibrachina, que se enfrentam neste sábado, às 14h30, para conhecer seu adversário nas quartas de final da Copinha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Palmeiras Ituano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Copa Africana de Nações Egito x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Copa Africana de Nações Egito e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 12h00 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39