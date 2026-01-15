Palmeiras vence 'disputa infinita' de pênaltis com o Flamengo-SP e avança às oitavas na Copinha

O Palmeiras precisou de 26 cobranças de pênaltis para avançar às oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta quinta-feira (15), o time da capital paulista voltou à Arena Barueri para encarar o Flamengo-SP, pela terceira fase da competição de base, e após um empate por 1 a 1 no tempo normal, superou o time de Guarulhos nas penalidades por 13 a 12, se garantindo entre os 16 melhores da competição.

Após a classificação emocionante, o Palmeiras agora se prepara para a disputa das oitavas de final, onde no sábado (17), irá encarar o vencedor do duelo entre Fluminense e Ituano, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Após o susto da 2ª fase, o Palmeiras foi a campo buscando mais o jogo, viu o Flamengo-SP até criar boas chances, mas conseguiu abrir o marcador aos 44 minutos, quando Sorriso fez uma grande jogada e mandou sem chances para o goleiro adversário, que evitou o segundo do time da capital aos 48, quando pegou pênalti de Victor Gabriel.

A defesa, inclusive, foi fator determinante na partida. Isso porque o time de Guarulhos voltou para a segunda etapa melhor e conseguiu chegar ao empate aos 25, quando Raul aproveitou saída errada de Aranha e mandou para o fundo do gol.

Nos minutos finais, o Flamengo foi superior e quase conseguiu a virada aos 43 e aos 50, em chutes de Tudisco e Vitor, mas Aranha salvou o Palmeiras e levou o jogo para os pênaltis.

Na disputa, que foi adiada devido a um apagão na Arena Barueri, todos os 22 jogadores em campo acertaram suas cobranças e quem levou a melhor foi o Palmeiras, que venceu por 13 a 12, com destaque para Aranha, pegando a cobrança de Tudisco, no 26° pênalti do duelo.

O dia, inclusive, entregou mais três disputas de pênaltis. No Nicolau Alayon, o Internacional empatou por 2 a 2 com o Nacional, e após 22 cobranças de pênaltis, conseguiu eliminar o adversário paulista por 8 a 7.

A disputa também foi acirrada para Fortaleza e Itaquaquecetuba, que empataram por 1 a 1, mas o time paulista levou a melhor nas penalidades, por 4 a 3. O cenário foi parecido para Santo André e Ibrachina, que empataram pelo mesmo placar, mas nos pênaltis, o time da capital venceu por 5 a 3.

Já em Cosmópolis, o Red Bull Bragantino não deu chances para a zebra e atropelou o Canaã-DF por 5 a 1, garantindo a vaga nas oitavas com muito estilo.

Confira todos os resultados desta quinta-feira (15) até o momento:

Fortaleza 1 (3) x (4) Itaquaquecetuba Internacional 2 (8) x (7) 2 Nacional-SP Red Bull Bragantino 5 x 1 Canaã-DF Santo André 1 (3) x (5) 1 Ibrachina Palmeiras 1 (13) x (12) 1 Flamengo-SP