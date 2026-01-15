Palmeiras vence 'disputa infinita' de pênaltis com o Flamengo-SP e avança às oitavas na Copinha Estadão Conteúdo 15.01.26 18h17 O Palmeiras precisou de 26 cobranças de pênaltis para avançar às oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta quinta-feira (15), o time da capital paulista voltou à Arena Barueri para encarar o Flamengo-SP, pela terceira fase da competição de base, e após um empate por 1 a 1 no tempo normal, superou o time de Guarulhos nas penalidades por 13 a 12, se garantindo entre os 16 melhores da competição. Após a classificação emocionante, o Palmeiras agora se prepara para a disputa das oitavas de final, onde no sábado (17), irá encarar o vencedor do duelo entre Fluminense e Ituano, que se enfrentam nesta quinta-feira. Após o susto da 2ª fase, o Palmeiras foi a campo buscando mais o jogo, viu o Flamengo-SP até criar boas chances, mas conseguiu abrir o marcador aos 44 minutos, quando Sorriso fez uma grande jogada e mandou sem chances para o goleiro adversário, que evitou o segundo do time da capital aos 48, quando pegou pênalti de Victor Gabriel. A defesa, inclusive, foi fator determinante na partida. Isso porque o time de Guarulhos voltou para a segunda etapa melhor e conseguiu chegar ao empate aos 25, quando Raul aproveitou saída errada de Aranha e mandou para o fundo do gol. Nos minutos finais, o Flamengo foi superior e quase conseguiu a virada aos 43 e aos 50, em chutes de Tudisco e Vitor, mas Aranha salvou o Palmeiras e levou o jogo para os pênaltis. Na disputa, que foi adiada devido a um apagão na Arena Barueri, todos os 22 jogadores em campo acertaram suas cobranças e quem levou a melhor foi o Palmeiras, que venceu por 13 a 12, com destaque para Aranha, pegando a cobrança de Tudisco, no 26° pênalti do duelo. O dia, inclusive, entregou mais três disputas de pênaltis. No Nicolau Alayon, o Internacional empatou por 2 a 2 com o Nacional, e após 22 cobranças de pênaltis, conseguiu eliminar o adversário paulista por 8 a 7. A disputa também foi acirrada para Fortaleza e Itaquaquecetuba, que empataram por 1 a 1, mas o time paulista levou a melhor nas penalidades, por 4 a 3. O cenário foi parecido para Santo André e Ibrachina, que empataram pelo mesmo placar, mas nos pênaltis, o time da capital venceu por 5 a 3. Já em Cosmópolis, o Red Bull Bragantino não deu chances para a zebra e atropelou o Canaã-DF por 5 a 1, garantindo a vaga nas oitavas com muito estilo. Confira todos os resultados desta quinta-feira (15) até o momento: Fortaleza 1 (3) x (4) Itaquaquecetuba Internacional 2 (8) x (7) 2 Nacional-SP Red Bull Bragantino 5 x 1 Canaã-DF Santo André 1 (3) x (5) 1 Ibrachina Palmeiras 1 (13) x (12) 1 Flamengo-SP Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Palmeiras Flamengo-SP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35