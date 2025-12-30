Palmeiras vai lucrar R$ 7,5 milhões com venda de herói do bi da Libertadores

De volta à Série A, o Coritiba acertou a contratação de Breno Lopes, atacante que defendeu o Fortaleza nas duas últimas temporadas. O jogador de 29 anos foi comprado pelo clube paranaense por R$ 15 milhões.

O acordo é benéfico ao Palmeiras, dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. Portanto, o clube paulista vai receber R$ 7,5 milhões. Os outros 50% dos direitos do atacante pertencem ao próprio Fortaleza, que ficará com o restante do valor.

Breno Lopes fez dez gols e deu sete assistências em 52 partidas com a camisa do Fortaleza em 2025. Antes, defendeu Palmeiras, Juventude, Figueirense e Athletico Paranaense.

O mais importante feito da carreira do atacante foi ter marcado o gol que garantiu o segundo título da Libertadores ao Palmeiras, em 2020, na decisão com o Santos. Foi um cabeceio aos 98 minutos muito comemorado pela torcida palmeirense no Maracanã.

O time cearense foi rebaixado à Série B e pôs em curso uma reformulação no seu elenco, já que terá de reduzir a folha salarial.

Já o Coritiba aumentou o investimento para a próxima temporada, uma vez que retornou à elite do futebol brasileiro depois de dois anos na Série B.

Mineiro de Belo Horizonte, o atacante será o quinto reforço da equipe paranaense. Chegaram também o lateral Tinga, o volante Willian Oliveira, o atacante Pedro Rocha e o técnico Fernando Seabra.