Palmeiras vai lucrar R$ 7,5 milhões com venda de herói do bi da Libertadores Estadão Conteúdo 30.12.25 20h13 De volta à Série A, o Coritiba acertou a contratação de Breno Lopes, atacante que defendeu o Fortaleza nas duas últimas temporadas. O jogador de 29 anos foi comprado pelo clube paranaense por R$ 15 milhões. O acordo é benéfico ao Palmeiras, dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. Portanto, o clube paulista vai receber R$ 7,5 milhões. Os outros 50% dos direitos do atacante pertencem ao próprio Fortaleza, que ficará com o restante do valor. Breno Lopes fez dez gols e deu sete assistências em 52 partidas com a camisa do Fortaleza em 2025. Antes, defendeu Palmeiras, Juventude, Figueirense e Athletico Paranaense. O mais importante feito da carreira do atacante foi ter marcado o gol que garantiu o segundo título da Libertadores ao Palmeiras, em 2020, na decisão com o Santos. Foi um cabeceio aos 98 minutos muito comemorado pela torcida palmeirense no Maracanã. O time cearense foi rebaixado à Série B e pôs em curso uma reformulação no seu elenco, já que terá de reduzir a folha salarial. Já o Coritiba aumentou o investimento para a próxima temporada, uma vez que retornou à elite do futebol brasileiro depois de dois anos na Série B. Mineiro de Belo Horizonte, o atacante será o quinto reforço da equipe paranaense. Chegaram também o lateral Tinga, o volante Willian Oliveira, o atacante Pedro Rocha e o técnico Fernando Seabra.