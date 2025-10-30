Palmeiras tem retrospecto positivo com árbitro de jogo contra a LDU A única vez em que Roldán esteve encarregado de um duelo que culminou na eliminação alviverde foi em 2018. Estadão Conteúdo 30.10.25 15h38 Abel Ferreira conta com aproximadamente 60% de aproveitamento (Cesar Greco / Palmeiras) Depois de perder por 3 a 0 na ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras tenta fazer valer sua força como mandante no Allianz Parque para reverter a vantagem conquistada pela LDU na última semana. Apesar do cenário desfavorável, o retrospecto positivo com o árbitro do duelo amplia as superstições da torcida para buscar a vitória em casa. Wilmar Roldán, colombiano, já comandou 13 partidas do Palmeiras na Libertadores. Com ele no apito, foram sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no histórico alviverde. A única vez em que perdeu nos 90 minutos, no entanto, foi justamente para a LDU de Quito, em duelo pela fase de grupos da temporada de 2009. Conta com um aproveitamento de 66,7% nesses jogos. O árbitro também atuou em quatro classificações do Palmeiras desde 2009. Contra Colo-Colo (2018), São Paulo (2021) e Atlético-MG (2021 e 2022), o colombiano foi responsável por mediar a partida no Allianz Parque. A única vez em que Roldán esteve encarregado de um duelo que culminou na eliminação alviverde foi em 2018, em empate por 2 a 2 com o Boca Juniors na semifinal. Apesar disso, Abel Ferreira deu uma "bronca" no árbitro antes da partida. Em 2023, Roldán trabalhou no duelo de ida com o Boca Juniors, em La Bombonera, e foi criticado pelos palmeirenses pela condução do jogo. "Independentemente do resultado final, só espero que não aconteça o que aconteceu aqui com o Boca Juniors, que o árbitro apitava até pensamento, o goleiro ficava no chão. Aconteça o que acontecer no final. Eu sempre disso isso", afirmou Abel Ferreira, projetando o duelo com a LDU. Por outro lado, as estatísticas de Roldán em duelos do Palmeiras mostram uma média de cartões amarelos inferior àquela que o árbitro tem na Libertadores. Foram 30 cartões desde 2009 (28 amarelos e dois vermelhos), com 2,3 apresentados por partida. Em comparação, nesta temporada, o colombiano apitou sete jogos da Libertadores, com 44 cartões distribuídos. Roldán tem em seu currículo múltiplas semifinais de Libertadores, Copas do Mundo de 2014 e 2018, e finais de 2012, 2013, 2014 e 2023 da competição continental, estas que tiveram um campeão inédito em todos os anos. Se para o Palmeiras há algo positivo de se tirar da escolha da Conmebol, o histórico não agrada a LDU de Quito. Na história da Libertadores, Wilmar trabalhou em sete jogos da equipe equatoriana. Com ele em campo, a LDU venceu quatro partidas e perdeu três, mas a reclamação fica pelo número de cartões: 14 amarelos e quatro vermelhos no período. Essa preocupação se deve, principalmente, pelo risco de perder um atleta em uma eventual decisão. CONFIRA TODOS OS JOGOS DO PALMEIRAS COM WILMAR ROLDÁN NA LIBERTADORES - LDU 3 x 2 Palmeiras - fase de grupos - 2009 (5 amarelos) - Palmeiras 3 x 1 Atlético Tucumán - fase de grupos - 2017 (1 amarelo) - Palmeiras 2 x 0 Colo-Colo - quartas - 2018 - Palmeiras 2 x 2 Boca Juniors - semi - 2018 (4 amarelos) - Godoy Cruz 2 x 2 Palmeiras - oitavas - 2019 (1 amarelo) - Tigre 0 x 2 Palmeiras - fase de grupos - 2020 (2 amarelos) - Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras - fase de grupos - 2021 (5 amarelos) - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - quartas - 2021 - Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - semi - 2021 (3 amarelos) - Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras - oitavas - 2022 (1 amarelo) - Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG - quartas - 2022 (2 amarelos, 2 vermelhos) - Boca Juniors 0 x 0 Palmeiras - semi - 2023 (1 amarelo) - Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - fase de grupos - 2025 (2 amarelos) 