Palmeiras tem início implacável, derrota o Bolívar e garante liderança geral da Libertadores

O Palmeiras soube dosar sua energia para sair de campo nesta quinta-feira com mais uma vitória pela Copa Libertadores. O time alviverde não deu muitas chances ao Bolívar e liquidou a fatura com seis minutos de jogo no Allianz Parque. O triunfo por 2 a 0 garante aos comandados de Abel Ferreira o posto de melhor time da fase de grupos do torneio continental, o que permite ao time decidir todos os mata-matas em casa até a semifinal, caso lá chegue.

Com tamanha vontade entre o apito inicial e o sexto minuto de partida, o Palmeiras gerou a expectativa de uma goleada. Abel levou a campo um time bastante modificado e, depois que a vantagem foi estabelecida, o time colocou o pé no freio, criou menos oportunidades, levou alguns sustos, mas fez o suficiente para manter o aproveitamento em 100%.

O jogo foi tão tranquilo em termos de comportamento dos atletas que o árbitro sequer aplicou cartões amarelos. No entanto, a arbitragem foi protagonista em longos minutos aguardando decisões do VAR que poderiam alterar o placar.

O próximo jogo do Palmeiras na Libertadores acontece apenas no dia 28, às 21h30, no Allianz Parque. O adversário será o Sporting Cristal. Mas equipe alviverde volta a campo pelo Brasileirão já no próximo domingo para defender a liderança. A partida está agendada para 18h30, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, diante do Red Bull Bragantino.

O Palmeiras não deu sossego ao Bolívar. Buscando ataque a todo instante, o time alviverde ditou o ritmo da partida desde os primeiros toques e, logo aos seis minutos, inaugurou o marcador. Após cobrança de escanteio, Piquerez cruzou na medida para o zagueiro Murilo cabecear e balançar as redes do time de La Paz.

Quando o Bolívar tentou partir para o ataque, o Palmeiras mostrou força também no contragolpe. Mauricio conduziu jogada em velocidade pela direita, aos 12, tocou para o meio da área e Facundo Torres empurrou para o gol vazio.

Com o placar favorável, o Palmeiras relaxou em campo e baixou suas linhas. O Bolívar começou a trocar passes no campo de ataque e buscar o desconto no placar. Weverton teve de trabalhar algumas vezes. Apesar do ímpeto boliviano, o placar continuou favorável aos donos da casa.

O Palmeiras retornou ao segundo tempo propondo mais o jogo e acelerando alguns lances. O time alviverde chegou a balançar as redes, mas a jogada foi anulada pela arbitragem. O Bolívar também teve um gol anulado após cobrança de falta por impedimento.

Já na reta final do jogo, a partida ficou paralisada por mais de cinco minutos enquanto o VAR verificava a possibilidade de a bola ter tocado na mão de Bruno Fuchs na grande área em lance de ataque do Bolívar. Apesar de tanta demora, o árbitro sequer foi ao monitor e mandou o jogo seguir, sem a marcação de pênalti.

O lance arrefeceu os ânimos do duelo e deixou o Palmeiras mais confortável. Nos minutos finais, a equipe alviverde criou boas chances e arriscou finalizações, que um pouco mais de capricho, poderiam ter levado a um triunfo mais folgado no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 BOLÍVAR

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Emi Martínez, Richard Ríos e Mauricio (Raphael Veiga); Felipe Anderson (Mayke), Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

BOLÍVAR - Cordano; Yomar Rocha, Torrén, Rubén Ramírez (Quinteros) e José Sagredo; Robson Matheus, Justiniano e Jhon Velásquez (Bruno Sávio); Melgar (Dorny Romero), Fábio Gomes e Patito Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

GOLS - Murilo, aos 6, Facundo Torres, aos 12 minutos do 1º tempo.

ÁRBITRO - Maximiliano Ramírez (ARG).

PÚBLICO - 28.381 presentes.

RENDA - R$ 2.358.169,80.

LOCAL - Allianz Parque.