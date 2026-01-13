Palmeiras supera Vitória nos pênaltis com nova polêmica na Copinha e encara Flamengo-SP

Com muita emoção e mais uma polêmica, o Palmeiras avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta terça-feira (13), o time paulista voltou à Arena Barueri para encarar o Vitória, pela segunda fase, e após um final eletrizante, com direito a quatro gols em oito minutos, que terminou empatado por 3 a 3, superou os baianos nos pênaltis, por 3 a 2. Os rivais reclamaram de uma cobrança que não teve o gol validado apesar de a bola parecer ter ultrapassado a linha.

O Palmeiras já sabe quem enfrentará na próxima fase da Copinha 2026. Em Guarulhos, o Flamengo-SP superou o Monte Roraima-RR por 1 a 0 e se garantiu para encarar o time da capital na quinta-feira, em horário e palco ainda a ser definido pela FPF.

O duelo na "segunda casa" do Palmeiras começou com cara de que novamente seria dominado pelo time paulista. Logo aos seis minutos, André Lucas cruzou na medida e Victor Gabriel, de cabeça, colocou o Palmeiras em vantagem no marcador, que quase foi ampliado aos 13, quando Felipe Teresa mandou uma bomba e Ezequiel salvou o Vitória, que não permitiu novas chances até o intervalo.

Entretanto, na segunda etapa, o cenário mudou. Após Ezequiel salvar mais uma aos 13, em chute de Eduardo, no minuto seguinte Hiago mandou uma bomba e empatou o duelo em Barueri, que reservou para o final o jogo mais emocionante até aqui da Copinha 2026.

Aos 33, Gean arriscou de muito longe e virou para o Vitória, que viu Juan Gabriel deixar tudo igual novamente para o Palmeiras aos 35. Logo depois, aos 39, Alejandro recebeu na área e mandou no ângulo, fazendo o terceiro gol baiano na partida, porém, aos 41, Victor Gabriel recebeu cruzamento de Sorriso e novamente igualou o marcador, levando o duelo para os pênaltis.

Nas penalidades, o time paulista acertou as três primeiras, e ficou em vantagem após a terceira cobrança dos baianos não ter sido marcada, onde a bola supostamente entrou após defesa do arqueiro palmeirense. O goleiro Ezequiel, do Vitória, ainda pegou outras duas batidas alviverdes, mas viu seus companheiros pararem na trave nas oportunidades de empate.

Outros dois clubes que também avançaram nas penalidades nesta terça-feira foram Juventude e Fluminense, que respectivamente eliminaram Águia-PA e Referência-SP, consolidando o equilíbrio na maior competição de base do Brasil.

O cenário foi mais tranquilo para Operário-PR, Internacional e Red Bull Bragantino, que golearam e chegam com estilo na próxima fase. Enquanto isso, o Atlético-MG foi mais um time da Série A eliminado ao ser superado por 3 a 1 para o Ibrachina.

Confira todos os resultados desta terça-feira (13) até o momento:

Nacional-SP 2 x 0 Juventus-SP Ituano 3 x 1 Água Santa Fortaleza 2 x 1 Novorizontino Operário-PR 4 x 0 Independente-AP Retrô-PE 0 x 4 Internacional Ibrachina 3 x 1 Atlético-MG Flamengo-SP 1 x 0 Monte Roraima-RR Itaquaquecetuba 2 x 1 União Mogi Juventude 1 (5) x (4) 1 Águia-PA Canaã-DF 1 x 0 Figueirense Red Bull Bragantino 3 x 0 Comercial Tietê Fluminense 1 (5) x (3) 1 Referência-SP Osasco Audax 0 x 1 Santo André Palmeiras 3 (3) x (2) 3 Vitória