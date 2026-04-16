Palmeiras sofre demais, mas bate Sporting Cristal e conquista 1ª vitória na Libertadores Estadão Conteúdo 16.04.26 21h16 O Palmeiras suou muito, insistiu e sofreu mais do que se imaginava para conseguir a sua primeira vitória na Libertadores. Num jogo que começou sem sofrimento e se tornou difícil, o time alviverde superou o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque, graças a um controverso pênalti sofrido pelo jovem Arthur e convertido por Flaco López. O zagueiro Murilo também marcou no triunfo que colocou o Palmeiras na liderança do Grupo F, agora à frente justamente de Cerro Porteño, Sporting Cristal e Junior Barranquilla. Os peruanos fizeram um golaço com González e só não arrancaram o empate porque Carlos Miguel se agigantou no acréscimo. O Palmeiras foi completamente dominante no primeiro tempo. Foram 67% de posse de bola e 17 finalizações. Em casa, pressionou o rival peruano desde o início, encontrou soluções para romper a defesa e achou seu gol. Fez quase tudo que tinha de fazer. Quase porque faltou eficiência à equipe alviverde, que finalizou muito e mal na maioria das vezes, e ainda deu espaços para o rival peruano contra-atacar. Apenas Murilo, de cabeça, balançou a rede em uma das muitas investidas ofensivas do time de Abel, liderado ofensivamente por Allan, Arias e Sosa. A eficácia que faltou ao Palmeiras sobrou ao Sporting Cristal. Os peruanos balançaram a rede na única vez que subiram ao ataque graças à precisão no bonito chute de Juan González. No segundo tempo, o Palmeiras sabia que tinha de ter paciência para lidar com a enfadonha cera dos peruanos e para voltar a encontrar meios de passar pela zaga do adversário, armado com todos seus 11 jogadores no campo defensivo. Sabia, mas não conseguiu executar o que havia sido planejado. Os anfitriões se irritaram com a cera do rival e, nervosos, tiveram dificuldades para achar os espaços que havia encontrado na etapa inicial. Sosa desapareceu, Arias tentava por dentro e Flaco seguiu apagado. O melhor caminho era pelos lados, com cruzamentos à área. Foi assim que Flaco marcou. Só que o argentino estava impedido, como o VAR confirmou, frustrando os mais de 30 mil palmeirenses no Allianz Parque. Eles celebraram quando o jovem Arthur, que havia entrado em campo há poucos minutos no lugar do contestado Giay, cavar pênalti que o árbitro chileno Piero Maza marcou depois de ir ao monitor do VAR. Flaco converteu. O Palmeiras, depois disso, só sofreu. E conseguiu sustentar o triunfo porque Carlos Miguel defendeu cabeceio a poucos metros de seu rosto. Vitória, no fim, suada e mais difícil do que se esperava. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 2 X 1 SPORTING CRISTAL PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay (Arthur), Murilo, Gustavo Gómez e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Lucas Evangelista), e Arias (Felipe Anderson); Sosa (Luighi) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. SPORTING CRISTAL - Enriquez; Sosa (Benavente), Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti (Mateo Rodríguez), Yotún e Juan González (Cuenca); Ávila (Felipe Vizeu), Castro (Santiago González) e Ibérico. Técnico: Zé Ricardo. GOLS - Murilo, aos 26, e González, aos 40 do 1ºT; Flaco, aos 34 do 2ºT. ÁRBITRO - Piero Maza (Chile). CARTÕES AMARELOS - Santiago González e Felipe Vizeu. PÚBLICO - 35.118 torcedores. RENDA - R$ 2.614.267,47. LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP). 