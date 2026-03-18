O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras sofre com um a mais, mas vence o Botafogo e embala no Brasileirão

Estadão Conteúdo

Palmeiras e Botafogo foram protagonista de um bom jogo na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. Com um atleta a mais desde o fim do primeiro tempo, a equipe paulista abriu dois gols de vantagem, sofreu pressão do rival carioca, mas sustentou a vitória por 2 a 1 em casa.

Allan e Arias definiram a vitória palmeirense em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. Brioso, o Botafogo foi valente e impôs dificuldade aos donos da casa na etapa final ao marcar com Danilo e insistir até o fim, com dez em campo.

São 16 pontos para a equipe paulista, que briga, rodada a rodada, pela liderança do torneio com o São Paulo. O Botafogo ganhou apenas uma partida no campeonato, tem três pontos e está afundado na zona de rebaixamento. Sofreu o quarto revés seguido e viu cair uma série invicta de quase três anos atuando no Allianz Parque.

A estratégia do Palmeiras fluiu e encaixou diante do Botafogo na etapa inicial porque os cariocas deram muitos espaços, favorecendo os paulistas no que eles mais bem fazem: o jogo de transição, rápido, com poucos toques até definir a jogada.

Foi assim que os mandantes sufocaram os visitantes e abriram o placar. De pé em pé, rapidamente, a bola chegou em Flaco López, que serviu Andreas Pereira. Os papéis foram invertidos e o meio-campista, acostumado a servir, marcou. Mas seu chute desviou no meio do caminho no meia-atacante Allan, considerado o autor do gol.

Foram ao menos mais três chances criadas e desperdiçadas pelo Palmeiras, que encontrou ainda mais espaços no ataque depois da expulsão de Medina. O volante argentino derrubou Arias perto da área e levou o vermelho.

O segundo gol saiu no início do segundo tempo. Foi um prêmio para Arias, um dos destaques em campo. O colombiano se valeu do latifúndio que deixou Ferraresi perto da área, e venceu o goleiro Raul em finalização de canhota. Ele balançou pela primeira vez a rede desde que voltou para o futebol brasileiro.

Parecia derrubado animicamente o Botafogo. Foi essa a impressão, pelo semblante dos atletas, depois do gol que sofreram. No entanto, o time carioca mostrou que tem qualidade e conseguiu se impor, mesmo com um jogador a menos. O problema é, mesmo, o sistema defensivo, porque o elenco botafoguense, notadamente, tem recursos técnicos.

Um dos mais talentosos foi o responsável por recolocar os cariocas no jogo. Danilo, meio-campista que joga por três ou quatro, fez o que quis com a defesa palmeirense, que bateu cabeça, e tocou na saída de Carlos Miguel. Artilheiro do time na temporada, ele não celebrou o gol em respeito à equipe que o revelou e com a qual tantos títulos conquistou.

Pressionado, o técnico Martín Anselmi tinha pouco a perder. Por isso, encheu o Botafogo de atacantes e deixou apenas um zagueiro em campo. Os anfitriões não se valeram da superioridade numérica e ficaram acuados por um tempo. Tiveram dificuldades para encaixar contra-ataques e precisaram de Carlos Miguel para sustentar o resultado.

Quando conseguiu armar contragolpes, o Palmeiras fez escolhas erradas. Somente Vitor Roque perdeu dois gols. Não fez falta porque o Botafogo não tinha mais força.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 BOTAFOGO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Jhon Arias (Larson), Maurício (Sosa) e Allan (Felipe Anderson); Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - Raul; Vitinho, Bastos (Artur), Ferraresi (Justino) e Alex Telles; Medina, Danilo, Barrera (Villalba), Montoro; Matheus Martins e Júnior Santos (Santi Rodríguez). Técnico: Martín Anselmi.

GOLS - Allan, aos 8 do 1°T; Jhon Arias, aos 6, Danilo, aos 13 do 2ºT.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Ramón Sosa, Joaquín Correa, Villalba.

CARTÃO VERMELHO - Medina.

PÚBLICO - 29.450 torcedores.

RENDA - R$ 2.143.179,00.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).

