Palmeiras segura o Corinthians após golear no primeiro jogo e conquista o Paulistão Feminino Estadão Conteúdo 14.12.25 12h47 O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista Feminino pela quarta vez neste domingo, 14. Apesar da derrota para o arquirrival Corinthians por 1 a 0 no estádio do Canindé, a equipe alviverde se sagrou campeã com graças à vitória por 5 a 1 conquistada no jogo de ida semana passada. Este é o segundo título consecutivo do Palmeiras em cima do Corinthians. Em 2024, o time alvinegro venceu a ida por 1 a 0, as alviverdes ganharam por 2 a 1 na volta e triunfaram nos pênaltis. Foi ainda o quarto título palestrino na competição, tendo conquistado também em 2001 e 2022. O Palmeiras se igualou a Santos, Corinthians e Juventus como maior campeão do torneio estadual. O jogo marcou a despedida da artilheira Amanda Gutierrez, que vai para o Boston Legacy dos Estados Unidos. Foi a 10ª partida da técnica Rosana Augusto no comando do Palmeiras, a primeira derrota e o segundo título - já que a equipe também foi campeã da Copa do Brasil sobre a Ferroviária há menos de um mês. O primeiro tempo terminou sem gols. Precisando reverter o resultado, o Corinthians tentou pressionar e teve boa chance com Johnson logo aos dois minutos: a atacante escapou no costado da zaga e chutou cruzado cara a cara com a goleira Tapia, mas mandou para fora. Depois, o Palmeiras conseguiu esfriar o jogo e equilibrar. O Corinthians seguiu buscando Johnson no lado direito do ataque, mas Tapia cortava antes da jogadora dominar. Por sua vez, o Palmeiras teve um lance de perigo com Tainá Maranhão, que deu uma meia-lua em Thaís Ferreira e chutou para defesa da arqueira Lelê. Já nos acréscimos da primeira etapa, o Corinthians conseguiu a chance mais clara do jogo até então com Vic Albuquerque, que tabelou com Duda Sampaio e tocou na saída de Tapia. No entanto, a bola beijou o pé da trave e foi afastada pela zagueira Poliana. A primeira etapa foi bastante faltosa e as corintianas reclamaram de cera por parte das palmeirenses. No começo do segundo tempo, o Corinthians abriu o placar, com Gabi Zanotti, convertendo pênalti sofrido por ela mesma. O Palmeiras tentou responder na sequência em chute da lateral Raíssa Bahia que foi para fora. O Corinthians, por sua vez, ensaiou uma pressão, mas pouco conseguiu ameaçar o gol adversário. Pelo meio, as trocas de passes não fluíam e a defesa levava a melhor, e pelo lado, os cruzamentos paravam na goleira alviverde. Com isso, o Palmeiras foi valorizando a vantagem e ficando confortável. Em contra-ataque, Raíssa Bahia teve mais uma chance e chutou forte, mas Lelê espalmou. Aos 38 minutos do segundo tempo, a volante Espinales chegou a empatar em belo voleio, mas a arbitragem apontou impedimento. Com o tempo para marcar três gols e tentar levar o jogo para os pênaltis se esgotando, as atletas do Corinthians sentiram a difícil missão. Por sua vez, as palmeirenses tiveram mais alguns contra-ataques à disposição, mas não empataram. Brena chegou a levar o segundo cartão amarelo e ser expulsa por comemorar antes do final do jogo. Nada que impedisse a festa das palestrinas com o título. FICHA TÉCNICA: CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS CORINTHIANS: Lelê; Érika (Letícia Monteiro), Mariza, Thaís Ferreira; Dayana Rodríguez (Gi Fernandes), Duda Sampaio, Andressa Alves (Tamires), Vic Albuquerque (Ivana Fuso), Gabi Zanotti, Jaque Ribeiro (Ariel Godoi), Johnson (Gisela Robledo). Técnico: Lucas Piccinato. PALMEIRAS: Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Raíssa Bahia; Ingryd (Espinales), Andressinha (Diany), Ana Guzmán (Greicy Landázury), Brena (Isadora); Tainá Maranhão (Soll), Amanda Gutierres. Técnica: Rosana Augusto GOLS: Gabi Zanotti, aos 5 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS: Érika e Jaque Ribeiro (Corinthians); Espinales (Palmeiras). CARTÃO VERMELHO: Brena (Palmeiras). ÁRBITRA: Daiane Muniz. LOCAL: Estádio do Canindé, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Feminino Palmeiras Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30