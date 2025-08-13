Capa Jornal Amazônia
Palmeiras se desfaz de 6º jogador pós-Mundial, pode ter novas saídas e busca reposições

Estadão Conteúdo

Em plena fase de reestruturação de elenco, o Palmeiras se desfez de mais uma peça do seu plantel nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo Vanderlan, revelado na base, foi contratado pelo Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. A saída do atleta é a sexta baixa em relação ao grupo que disputou o Mundial de Clubes.

O cenário indica que o "desmanche" pode aumentar já que nomes como Marcos Rocha e Raphael Veiga estão no radar vários clubes. Na tentativa de contornar a situação para manter um grupo competitivo na briga pela Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, a diretoria busca reposições. O desafio, porém, é o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro.

Desde que o clube foi eliminado do torneio organizado pela Fifa, nos Estados Unidos, cinco nomes deixaram a agremiação: o goleiro Matheus, o zagueiro Naves, o lateral-direito Mayke, o meio-campista Rchard Ríos e o atacante Estêvão.

Atenta ao mercado, a diretoria palmeirense acertou a vinda do atacante paraguaio Sosa e do lateral-direito Khellven. Mais dois jogadores estão encaminhados. O goleiro Carlos Miguel, do Nottigham Forest, e o lateral-esquerdo Jefté, do Glasgow Rangers. Inciso, do Brighton, também interessa.

Em seu site oficial, o Bragantino oficializou a negociação do promissor lateral-esquerdo. Vanderlan, de 22 anos, assinou contrato até 31 de julho de 2030. "Quando o meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora", afirmou o jogador.

