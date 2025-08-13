Palmeiras se desfaz de 6º jogador pós-Mundial, pode ter novas saídas e busca reposições Estadão Conteúdo 13.08.25 16h33 Em plena fase de reestruturação de elenco, o Palmeiras se desfez de mais uma peça do seu plantel nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo Vanderlan, revelado na base, foi contratado pelo Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. A saída do atleta é a sexta baixa em relação ao grupo que disputou o Mundial de Clubes. O cenário indica que o "desmanche" pode aumentar já que nomes como Marcos Rocha e Raphael Veiga estão no radar vários clubes. Na tentativa de contornar a situação para manter um grupo competitivo na briga pela Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, a diretoria busca reposições. O desafio, porém, é o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. Desde que o clube foi eliminado do torneio organizado pela Fifa, nos Estados Unidos, cinco nomes deixaram a agremiação: o goleiro Matheus, o zagueiro Naves, o lateral-direito Mayke, o meio-campista Rchard Ríos e o atacante Estêvão. Atenta ao mercado, a diretoria palmeirense acertou a vinda do atacante paraguaio Sosa e do lateral-direito Khellven. Mais dois jogadores estão encaminhados. O goleiro Carlos Miguel, do Nottigham Forest, e o lateral-esquerdo Jefté, do Glasgow Rangers. Inciso, do Brighton, também interessa. Em seu site oficial, o Bragantino oficializou a negociação do promissor lateral-esquerdo. Vanderlan, de 22 anos, assinou contrato até 31 de julho de 2030. "Quando o meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora", afirmou o jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Vanderlan venda mercado reposições COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Papão Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá 13.08.25 10h26