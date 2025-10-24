Palmeiras precisa de 'milagre' jamais feito por um brasileiro para ir à final da Libertadores

O Palmeiras terá uma missão para lá de complicada na meta de avançar à final da Copa Libertadores. Após derrota acachapante por 3 a 0 para a LDU, em Quito, no Equador, o time de Abel Ferreira vai precisar de um "milagre" jamais feito por uma equipe brasileira no torneio da Conmebol.

Em apenas cinco ocasiões o time que perdeu a primeira partida por três ou mais gols de diferença conseguiu uma remontada no jogo de volta. O feito é ainda mais raro quando é levado em consideração apenas o século 21, quando ocorreu somente duas vezes. Os dados são do Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)

O caso mais recente aconteceu há quase uma década. Em 2017, o River Plate foi derrotado por 3 a 0 pelo Jorge Wilstermann na altitude de 2.500 metros de Cochabamba, na Bolívia. Os argentinos não tomaram conhecimento do adversário e aplicaram uma goleada por 8 a 0 em Buenos Aires, se classificando às semifinais daquela edição, vencida pelo Grêmio.

Ainda no século 21, a Universidad de Chile foi outra equipe a realizar o feito histórico - coincidentemente contra outro time que joga na altitude. Em confronto válido pelas oitavas de final, os chilenos foram goleados por 4 a 1 pelo Deportivo Quito na partida de ida, mas atropelaram os equatorianos por 6 a 0 em Santiago e garantiram a classificação para a fase seguinte.

Os outros casos aconteceram no século 20, com viradas de Bolívar, Cerro Porteño e Sporting Cristal. Nunca um time brasileiro conseguiu reverter o placar de três gols de diferença sofrido no jogo de ida na história da Libertadores.

O retrospecto também é favorável para a LDU. Os equatorianos venceram a partida de ida por três gols de diferença em outras duas oportunidades: contra o Peñarol, em 2005, e diante do Atlético Nacional, em 2006. Em ambas as ocasiões, o time de Quito avançou de fase.

Independentemente do resultado do jogo de volta, a partida desta quinta-feira já entrou para a história. A LDU foi o primeiro time a fazer três gols no Palmeiras em um primeiro tempo de jogo da Libertadores. Trata-se também da maior derrota de um time brasileiro para um estrangeiro nas fases semifinais ou final do torneio da Conmebol.

Apesar do cenário desfavorável, o técnico Abel Ferreira demonstrou confiança na classificação. "Temos 90 minutos no Allianz Parque. E 90 minutos é muito tempo. Hoje damos os parabéns ao nosso adversário porque foram melhores. O Palmeiras não esteve em sua média. Eu acredito que é possível em nossa casa fazer o mesmo número de gols de hoje ou mais", disse o treinador português em entrevista coletiva.

VEJA AS MAIORES REMONTADAS DA HISTÓRIA DA LIBERTADORES:

1993: Sporting Cristal 0 x 3 El Nacional / volta: 4 x 0 - Sporting Cristal classificado (oitavas de final) 1999: Estudiantes de Mérida 3 x 0 Cerro Porteño / volta: 0 x 4 - Cerro classificado (oitavas) 2000: Nacional 3 x 0 Bolívar / volta: 1 x 4 - Bolívar classificado no critério do gol qualificado (oitavas) 2012: Deportivo Quito 4 x 1 Universidad de Chile / volta: 0 x 6 - La U classificada (oitavas) 2017: Jorge Wilstermann 3 x 0 River Plate / volta: 0 x 8 - River classificado (quartas)