Palmeiras perde para o Ibrachina nos pênaltis e dá adeus à Copinha nas quartas de final

O Palmeiras está eliminado da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta segunda-feira (19), o time do Allianz Parque encarou o Ibrachina na Arena Barueri, pelas quartas de final da competição, e depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, viu o time da Mooca vencer nos pênaltis, por 5 a 4, com destaque para o goleiro Gabriel Sena.

Com o resultado, o Ibrachina, que anteriormente também já havia eliminado Internacional e Atlético-MG, agora aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase, que sairá do duelo entre São Paulo e Botafogo ainda nesta segunda.

Do outro lado, o Palmeiras, que já havia avançado em outras duas disputas por pênaltis, se despede da Copinha e encerra a busca pelo tricampeonato.

Assim como nas últimas fases, o Palmeiras começou o duelo se lançando ao ataque e logo conseguiu abrir o marcador. Aos seis, Sorriso cobrou falta na medida e Pimenta, de cabeça, mandou para o fundo do gol. Aos 33, o time da capital quase ampliou com Sorriso, que parou em grande defesa de Gabriel Sena.

Entretanto, na volta para o segundo tempo, o cenário mudou. Aos 12, Luiz Fernando cobrou lateral longo na área, a bola passou pela defesa do Palmeiras e sobrou para Pirituba, que mandou uma bomba e deixou tudo igual no placar.

E o 'algoz de favoritos' não parou por aí. Aos 19, em cobrança de escanteio, Kauan Christian subiu no segundo andar e mandou de cabeça, virando o marcador para o Ibrachina. Porém, a bola parada do Palmeiras novamente decidiu. Aos 37, Sorriso cobrou escanteio e Fábio, de cabeça, novamente deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Ibrachina largou na frente, mas viu o Palmeiras chegar e ter a chance de matar o duelo nos pés do camisa 10 Eduardo Conceição. Porém, o destaque mandou para fora e viu em sequência Gabriel Sena brilhar, pegando a sétima cobrança do time da capital e carimbar a classificação.