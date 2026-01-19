Palmeiras perde para o Ibrachina nos pênaltis e dá adeus à Copinha nas quartas de final Estadão Conteúdo 19.01.26 21h22 O Palmeiras está eliminado da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta segunda-feira (19), o time do Allianz Parque encarou o Ibrachina na Arena Barueri, pelas quartas de final da competição, e depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, viu o time da Mooca vencer nos pênaltis, por 5 a 4, com destaque para o goleiro Gabriel Sena. Com o resultado, o Ibrachina, que anteriormente também já havia eliminado Internacional e Atlético-MG, agora aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase, que sairá do duelo entre São Paulo e Botafogo ainda nesta segunda. Do outro lado, o Palmeiras, que já havia avançado em outras duas disputas por pênaltis, se despede da Copinha e encerra a busca pelo tricampeonato. Assim como nas últimas fases, o Palmeiras começou o duelo se lançando ao ataque e logo conseguiu abrir o marcador. Aos seis, Sorriso cobrou falta na medida e Pimenta, de cabeça, mandou para o fundo do gol. Aos 33, o time da capital quase ampliou com Sorriso, que parou em grande defesa de Gabriel Sena. Entretanto, na volta para o segundo tempo, o cenário mudou. Aos 12, Luiz Fernando cobrou lateral longo na área, a bola passou pela defesa do Palmeiras e sobrou para Pirituba, que mandou uma bomba e deixou tudo igual no placar. E o 'algoz de favoritos' não parou por aí. Aos 19, em cobrança de escanteio, Kauan Christian subiu no segundo andar e mandou de cabeça, virando o marcador para o Ibrachina. Porém, a bola parada do Palmeiras novamente decidiu. Aos 37, Sorriso cobrou escanteio e Fábio, de cabeça, novamente deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Ibrachina largou na frente, mas viu o Palmeiras chegar e ter a chance de matar o duelo nos pés do camisa 10 Eduardo Conceição. Porém, o destaque mandou para fora e viu em sequência Gabriel Sena brilhar, pegando a sétima cobrança do time da capital e carimbar a classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Ibrachina Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo 19.01.26 16h53 Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 FUTEBOL Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão 19.01.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48