Palmeiras paga pela incompetência, vê Flamengo vencer no Allianz e colar no topo do Brasileiro

No duelo das duas maiores potências do futebol brasileiro, o Flamengo foi até o Allianz Parque neste domingo, 25, e venceu o Palmeiras por 2 a 0, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta, de pênalti, marcou o primeiro gol da vitória rubro-negra, no segundo tempo. No final do jogo, Ayrton Lucas ampliou o placar. Com o resultado, o Palmeiras segue nos 22 pontos na liderança, mas vê o Flamengo encostar, indo a 21 pontos na segunda posição.

O Palmeiras poderia ter tido um destino diferente na partida, se tivesse aproveitado a melhor chance do começo do jogo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Piquerez foi bater um pênalti marcado após toque de mão de Varela, mas acabou chutando mal e Rossi defendeu a cobrança.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com os dois times cautelosos.

Na etapa final, o jogo ficou mais movimentado. Até que aos 25 minutos Arrascaeta sofreu pênalti de Murilo. O árbitro Ramon Abatti Abel inicialmente mandou seguir, mas foi chamado pelo VAR para rever o lance e assinalou a penalidade.

Ao contrário de seu compatriota, Arrascaeta não desperdiçou e fez seu oitavo gol no Brasileirão, se isolando como artilheiro da competição.

Já no final do jogo, o Palmeiras se lançou ao ataque e deu espaço para o contra-ataque rubro-negro. Ayrton Lucas saiu na cara de Weverton e ampliou o placar.

A nota negativa para o time rubro-negro ficou por conta de Gerson. O meia pisou de forma estranha no gramado sintético e deixou o jogo de maca no início do segundo tempo. Ele figura na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação desta segunda-feira.

FIM DA SEQUÊNCIA INVICTA E FREGUESIA MANTIDA O Palmeiras também vê sua sequência de sete vitórias interrompida. Nos últimos 15 jogos, eram 14 triunfos do time de Abel Ferreira.

O resultado também mantém a freguesia do Palmeiras para o Flamengo no Brasileirão. Já são oito anos sem vencer o rubro-negro no certame nacional, com sete vitórias e oito empates neste período.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 21h30 (Brasília), contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, no Allianz Parque. O jogo será a despedida do time diante de sua torcida antes do embarque para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Já o Flamengo encara o Deportivo Táchira também na quarta-feira, 21h30, no Maracanã. Enquanto os paulistas já estão classificados e com a melhor campanha da fase de grupos, os cariocas ainda não estão garantidos no mata-mata.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 2 FLAMENGO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Luighi), Murilo; Mayke (Maurício); Martinez, Evangelista (Veiga) e Piquerez; Estêvão, Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo; Gerson (Danilo), Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Ayrton Lucas), Bruno Henrique (Pedro) e Cebolinha (Michael) Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Arrascaeta, aos 26, e Ayrton Lucas, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Rossi e Wallace Yan (Flamengo); Gustavo Gómez, Flaco López, Murilo e Piquerez (Palmeiras).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 41.075 torcedores.

RENDA - R$ 3.076.732,10.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.