Palmeiras não transforma domínio em vitória, empata com o Guarani e vai pegar o Capivariano Estadão Conteúdo 15.02.26 23h02 Mais de 70% de posse de bola e quase 30 finalizações não foram suficientes para o Palmeiras superar o Guarani neste domingo, na Arena Crefisa, pela oitava e última rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. O empate por 1 a 1 deixou o clube palestrino na segunda posição da tabela, com 16 pontos. O adversário na próxima fase será o Capivariano. O time de Campinas somou apenas 12 pontos e está eliminado. Sem compromissos no meio de semana, o Palmeiras aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol e das emissoras detentoras dos direitos de transmissão para saber quando enfrentará o Capivariano pelas quartas de final do Estadual. O mesmo cenário vive o Guarani. O Palmeiras fez um jogo com muita movimentação, mas pouca eficácia. Não foi uma noite de sorte para Vitor Roque. O camisa 9 foi parado por zagueiros, goleiro e trave. Flaco López ainda conseguiu deixar o seu. Uma atuação decepcionante diante das últimas exibições. No entanto, há de se valorizar o ímpeto ofensivo e a insatisfação com o resultado. Com pouco tempo de jogo, o Guarani se colocou diante do marcador. Depois de Flaco López perder a posse de bola no campo de defesa, Carlos Miguel espalmou duas finalizações de fora da área. Na última, soltou nos pés de Lucca, que teve tranquilidade para balançar a rede, aos 6 minutos. O placar adverso fez o Palmeiras acelerar o ritmo. Alguns lances foram criados, mas a ansiedade jogava contra o clube da casa. Emi Martínez e Ramón Sosa levaram perigo à meta bugrina. O Palmeiras dominou o restante do primeiro tempo, mostrou intensidade, mas pecou nas finalizações, o que fez com que o placar permanecesse favorável ao Guarani. Na volta do intervalo, o Palmeiras continuou melhor, mas apostou em muitos cruzamentos para a área, tanto em jogadas aéreas quanto rasteiras. A bola teimava em não entrar. Insatisfeito com o resultado, o auxiliar João Martins, que havia mesclado titulares e reservas nos 11 iniciais, colocou em campo atletas que comumente são titulares, como Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Piquerez. O Palmeiras manteve-se no campo de ataque constantemente. A ideia era sufocar o Guarani. A última tentativa foi sacar o lateral Giay para colocar mais um jogar de ataque: Felipe Anderson, recuperado de lesão. Bruno Fuchs achou um passe incrível por elevação, em direção a Ramón Sosa, que escorou de cabeça do lado esquerdo da grande área. A bola chegou em Flaco López, que estufou a rede do time de Campinas, aos 32 minutos. Pouco tempo depois, Caíque França, mesmo sem querer, impediu um gol de Vitor Roque, que estava na pequena área pronto para anotar a virada. No acréscimo, o camisa 9 acertou uma cabeçada na trave após passe de Felipe Anderson. Nos minutos finais, a tensão tomou conta após a notícia de um gol do Capivariano, que passou a eliminar o Guarani. O time de Campinas foi para o ataque em desespero, que é uma receita para o insucesso. O nervosismo chegou ao banco de reservas. Os treinadores João Martins e Matheus Costa discutiram fortemente e acabaram expulsos. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 1 X 1 GUARANI PALMEIRAS - Carlos Miguel; Agustín Giay (Felipe Anderson), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Piquerez); Emi Martínez (Marlon Freitas), Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio (Allan) e Ramón Sosa; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar). GUARANI - Caíque França; Raphael, Mauricio Antônio, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo (Ralf) e Kauã Jesus (Fabrício Dias); Guilherme Parede (Hebert), Lucca (Kewen) e Mirandinha (Dentinho). Técnico: Matheus Costa. GOLS - Lucca, aos 6 minutos do 1º tempo; Flaco López, aos 32 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS - Jefté, Bruno Fuchs, Lucca, Caíque França e Willian Farias. CARTÕES VERMELHOS - João Martins e Matheus Costa. ÁRBITRO - João Vitor Gobi. PÚBLICO - 11.019 torcedores. RENDA - R$ 407.791,00. LOCAL - Arena Crefisa, em Barueri. 