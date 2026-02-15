Palmeiras não transforma domínio em vitória, empata com o Guarani e vai pegar o Capivariano

Mais de 70% de posse de bola e quase 30 finalizações não foram suficientes para o Palmeiras superar o Guarani neste domingo, na Arena Crefisa, pela oitava e última rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. O empate por 1 a 1 deixou o clube palestrino na segunda posição da tabela, com 16 pontos. O adversário na próxima fase será o Capivariano. O time de Campinas somou apenas 12 pontos e está eliminado.

Sem compromissos no meio de semana, o Palmeiras aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol e das emissoras detentoras dos direitos de transmissão para saber quando enfrentará o Capivariano pelas quartas de final do Estadual. O mesmo cenário vive o Guarani.

O Palmeiras fez um jogo com muita movimentação, mas pouca eficácia. Não foi uma noite de sorte para Vitor Roque. O camisa 9 foi parado por zagueiros, goleiro e trave. Flaco López ainda conseguiu deixar o seu. Uma atuação decepcionante diante das últimas exibições. No entanto, há de se valorizar o ímpeto ofensivo e a insatisfação com o resultado.

Com pouco tempo de jogo, o Guarani se colocou diante do marcador. Depois de Flaco López perder a posse de bola no campo de defesa, Carlos Miguel espalmou duas finalizações de fora da área. Na última, soltou nos pés de Lucca, que teve tranquilidade para balançar a rede, aos 6 minutos.

O placar adverso fez o Palmeiras acelerar o ritmo. Alguns lances foram criados, mas a ansiedade jogava contra o clube da casa. Emi Martínez e Ramón Sosa levaram perigo à meta bugrina.

O Palmeiras dominou o restante do primeiro tempo, mostrou intensidade, mas pecou nas finalizações, o que fez com que o placar permanecesse favorável ao Guarani.

Na volta do intervalo, o Palmeiras continuou melhor, mas apostou em muitos cruzamentos para a área, tanto em jogadas aéreas quanto rasteiras. A bola teimava em não entrar.

Insatisfeito com o resultado, o auxiliar João Martins, que havia mesclado titulares e reservas nos 11 iniciais, colocou em campo atletas que comumente são titulares, como Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Piquerez.

O Palmeiras manteve-se no campo de ataque constantemente. A ideia era sufocar o Guarani. A última tentativa foi sacar o lateral Giay para colocar mais um jogar de ataque: Felipe Anderson, recuperado de lesão.

Bruno Fuchs achou um passe incrível por elevação, em direção a Ramón Sosa, que escorou de cabeça do lado esquerdo da grande área. A bola chegou em Flaco López, que estufou a rede do time de Campinas, aos 32 minutos.

Pouco tempo depois, Caíque França, mesmo sem querer, impediu um gol de Vitor Roque, que estava na pequena área pronto para anotar a virada. No acréscimo, o camisa 9 acertou uma cabeçada na trave após passe de Felipe Anderson.

Nos minutos finais, a tensão tomou conta após a notícia de um gol do Capivariano, que passou a eliminar o Guarani. O time de Campinas foi para o ataque em desespero, que é uma receita para o insucesso.

O nervosismo chegou ao banco de reservas. Os treinadores João Martins e Matheus Costa discutiram fortemente e acabaram expulsos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 GUARANI

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Agustín Giay (Felipe Anderson), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Piquerez); Emi Martínez (Marlon Freitas), Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio (Allan) e Ramón Sosa; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).

GUARANI - Caíque França; Raphael, Mauricio Antônio, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo (Ralf) e Kauã Jesus (Fabrício Dias); Guilherme Parede (Hebert), Lucca (Kewen) e Mirandinha (Dentinho). Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Lucca, aos 6 minutos do 1º tempo; Flaco López, aos 32 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jefté, Bruno Fuchs, Lucca, Caíque França e Willian Farias.

CARTÕES VERMELHOS - João Martins e Matheus Costa.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

PÚBLICO - 11.019 torcedores.

RENDA - R$ 407.791,00.

LOCAL - Arena Crefisa, em Barueri.