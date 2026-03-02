Palmeiras não deve abrir mão de multa e Novorizontino estuda ter Rômulo nas finais do Paulistão Estadão Conteúdo 02.03.26 12h28 Destaque na campanha que levou o Novorizontino às finais do Campeonato Paulista após 36 anos, o meia Rômulo corre o risco de ficar de fora da decisão. O Palmeiras, adversário da equipe do interior na disputa pelo título, não deve abrir mão do valor da multa que tem a receber pela escalação do atleta, cujo vínculo pertence ao clube alviverde e está emprestado à equipe do interior. No primeiro turno do Paulistão, quando o Novorizontino venceu o Palmeiras por 4 a 0, em casa, o camisa 10 não foi a campo. O Estadão apurou que o clube do interior precisa pagar R$ 1 milhão a cada partida contra os palmeirenses. A diretoria novorizontina estuda a situação e ainda não definiu se vai utilizar o atleta nas finais ou não. Rômulo é o vice-artilheiro do Paulistão, com cinco gols, empatado com Flaco López (Palmeiras) e Calleri (São Paulo). Ele atrás somente do atacante Robson, também do Novorizontino, que balançou as redes por sete vezes na competição. O Palmeiras contratou Rômulo por aproximadamente R$ 6 milhões, em 2024, depois de o jogador se destacar pelo próprio Novorizontino na edição daquele ano do Paulistão. Sem espaço com Abel Ferreira, ele foi emprestado para o Ceará no início do ano passado. Em agosto, foi cedido ao time de Novo Horizonte, também por empréstimo. A diretoria do Palmeiras ainda não foi consultada pelo Novorizontino sobre a situação envolvendo Rômulo. O clube do interior deseja entender a posição do rival para uma possível liberação do jogador sem custos para as finais do Paulistão. O contrato de empréstimo do camisa 10 vai até o fim de 2026, mas o clube é obrigado a liberá-lo caso o Palmeiras aceite ofertas de times da Série A do Campeonato Brasileiro ou do exterior. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os dias 4 (quarta-feira) e 8 de março (domingo) para a realização das finais do Paulistão. Os horários ainda vão ser divulgados pela entidade. Por levar vantagem no saldo de gols (8 a 5), a equipe do interior vai disputar a segunda partida em casa, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, a 400km da capital. Por causa da troca do gramado sintético do Allianz Parque, os palmeirenses vão mandar o jogo de ida na Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Novorizontino Rômulo multa rescisão finais Paulistão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 futebol Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) 02.03.26 10h43 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48