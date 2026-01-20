Palmeiras leva baile do Novorizontino, dá vexame e tem o pior resultado da era Abel Estadão Conteúdo 20.01.26 22h13 Depois de dez anos, o Palmeiras voltou a levar uma goleada. Em uma noite gloriosa de Robson, o Novorizontino passeou no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi e aplicou um sonoro 4 a 0 pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Foi a pior derrota da era Abel Ferreira e de quebra pôs fim a um jejum de triunfos do time do interior como mandante sobre a equipe da capital, que durava desde 1990. A última vez que o Palmeiras sofreu uma goleada foi também pelo Paulistão: na Páscoa de 2016, no dia 27 de março, uma derrota por 4 a 1 para o Água Santa em Presidente Prudente. O Palmeiras teve uma péssima atuação nesta noite. Logo que a escalação foi divulgada ficou claro que não era possível esperar uma partida vistosa do lado alviverde. Falhas individuais custaram caro e problemas antigos voltaram a aparecer. O time falha em bola aérea e demonstra falta de coesão tática. Apesar de ser início de temporada, é nítido que há pouco a se extrair de jogadores desgastados com a longevidade no Palmeiras. São os casos de Piquerez, Raphael Veiga e Emi Martínez. O mesmo pode se dizer do treinador. Um meio-campo inoperante, uma defesa sem qualidade para conseguir armar jogadas e um ataque destrambelhado. A situação deve ligar um sinal de alerta para a sequência do ano. O próximo compromisso do Palmeiras está agendado para sábado. Às 18h30, a equipe alviverde recebe o São Paulo, na Arena Crefisa. O Novorizontino joga como mandante no mesmo horário, mas no domingo, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O resultado deixa o Palmeiras na terceira posição, com nove pontos. Já o Novorizontino assume a vice-liderança do Paulistão com o mesmo número de pontos. Restam quatro rodadas na primeira fase antes do mata-mata. O Palmeiras demonstrou grande dificuldade no início do primeiro para criar jogadas de perigo. O Novorizontino marcava a saída de bola alviverde e conseguia dominar as ações ofensivas da partida. Mudou a temporada, mas a bola parada continua sendo um problema para o Palmeiras. Em cobrança de escanteio, após a bola ser escorada pela defesa alviverde na primeira trave, Robson apareceu livre para cabecear na pequena área e colocar o Novorizontino em vantagem aos 19 minutos. Atrás no marcador, o Palmeiras teve de se arriscar mais. Jordi fez boas defesas para a equipe da casa. Apesar da melhora alviverde, o Novorizontino fez o segundo. Mayk cruzou de longe pela esquerda em direção à segunda trave, a bola passou às costas de Piquerez e Robson guardou mais um, aos 42. Na volta do intervalo, o Palmeiras tentou pressionar o Novorizontino. Os visitantes tomaram conta do campo de ataque. Sem conseguir balançar a rede, Abel ousou e deixou o time com três centroavantes: Luighi, Flaco e Bruno Rodrigues. Atacante, Luighi apareceu na defesa para dar sua primeira contribuição no jogo. Não se esperava que fosse em prol do Novorizontino. Lomba entregou a bola para o palmeirense, que tentou driblar na entrada da área e perdeu a posse. A bola espirrou para Robson, que fez mais um, aos 17. Pouco depois, Hélio Borges fez mais um em um chute cruzado, com erro de Benedetti na saída de bola e deu números finais ao duelo. FICHA TÉCNICA NOVORIZONTINO 4 x 0 PALMEIRAS NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama (Jean Irmer), Léo Naldi, Tavinho (Hélio Borges), Juninho (Matheus Binqui) e Maykon (Diego Galo); Robson (Careca). Técnico: Enderson Moreira. PALMEIRAS: Marcelo Loba; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Benedetti) e Piquerez; Emi Martínez (Marlon Freitas), Larson (Luís Pacheco) e Raphael Veiga (Bruno Rodrigues); Allan, Flaco López e Riquelme Fillipi (Luighi). Técnico: Abel Ferreira. GOLS: Robson, aos 19 e aos 42 minutos do 1º tempo, aos 17 do 2º tempo. Hélio Borges, aos 26 minutos do 2º tempo. ÁRBITRO: Fabiano Monteiro dos Santos. CARTÕES AMARELOS: Robson, Jean Irmer, Patrick e Khellven. PÚBLICO: 7.396 torcedores. RENDA: R$ 546.825,00. LOCAL: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. 